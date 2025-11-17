Emir Can İğrek Konserde Paçasını Çeken İzleyiciye Sert Tepki Gösterdi

'Valla dostlar neden şu durumda da kibarım biliyo musunuz... önce pek tabii kabalığı hak etmeyen mekandaki yüzlerce kişi için... 2. olarak da sebep şu: bu mekanları doldurabilmekte, şu konserleri verebilmekte onlarca arkadaşımın ve benim emeğim var. haber sitesi görünümlü bi tık ticarethanesi orda söyleyeceğim bir sözü kırpıp tık almak için beni linçletmesin de ismimize hakaret edilmesin diye kibarım. fakat insanım. ortalama bir insana göre çok daha sabırlı da olsam bir insanım. ben ve yüzlerce dinleyenim konser yapmak, eğlenmek, duygu paylaşmak istiyoruz. bunu sabote eden 3-5 kişiye her zaman bu kadar sabırlı olamayabilirim. bir gün bir hata yaparsam (ki yapmamak için aynı bugünkü gibi çabalamaya devam edeceğim) şimdiden affola.'