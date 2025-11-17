Emir Can İğrek Konserde Paçasını Çeken İzleyiciye Sert Tepki Gösterdi
Emir Can İğrek’in son konserinde yaşanan talihsiz bir an sosyal medyada gündem oldu. Sahneden inmeye hazırlanırken paçasını çeken bir izleyiciye sert bir uyarı yapan İğrek, olayın görüntülerinin viral olmasının ardından sessizliğini bozdu. Bir takipçisinin yorumuna uzun bir açıklamayla yanıt veren ünlü müzisyen, hem sabrını hem de neden kibar kalmaya çalıştığını anlattı.
İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerin en popüler genç şarkıcılarından Emir Can İğrek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç şarkıcı izleyiciye dönerek “Bu paçamı çeken kim? Bak gerçekten bir tekme vururum. Niye böyle yapıyorsun? Bir daha sakın yapma.” diyerek tepki gösterdi.
Bu yoruma kayıtsız kalmayan İğrek, samimi bir açıklama yaparak neden bu kadar sükunetli davrandığını anlattı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın