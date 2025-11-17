onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emir Can İğrek Konserde Paçasını Çeken İzleyiciye Sert Tepki Gösterdi

Emir Can İğrek Konserde Paçasını Çeken İzleyiciye Sert Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 12:02

Emir Can İğrek’in son konserinde yaşanan talihsiz bir an sosyal medyada gündem oldu. Sahneden inmeye hazırlanırken paçasını çeken bir izleyiciye sert bir uyarı yapan İğrek, olayın görüntülerinin viral olmasının ardından sessizliğini bozdu. Bir takipçisinin yorumuna uzun bir açıklamayla yanıt veren ünlü müzisyen, hem sabrını hem de neden kibar kalmaya çalıştığını anlattı. 

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemlerin en popüler genç şarkıcılarından Emir Can İğrek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son dönemlerin en popüler genç şarkıcılarından Emir Can İğrek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı önceki akşam verdiği konserde yaşanan beklenmedik bir olayla sosyal medyaya damga vurdu. Sahneden inmeye hazırlanırken izleyicilerini selamladığı anlarda bir izleyicinin ani şekilde paçasını çekmesi üzerine afallayan İğrek, dönerek uyarıda bulunmak zorunda kaldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral hale getirdi.

Genç şarkıcı izleyiciye dönerek “Bu paçamı çeken kim? Bak gerçekten bir tekme vururum. Niye böyle yapıyorsun? Bir daha sakın yapma.” diyerek tepki gösterdi.

Bu yoruma kayıtsız kalmayan İğrek, samimi bir açıklama yaparak neden bu kadar sükunetli davrandığını anlattı:

Bu yoruma kayıtsız kalmayan İğrek, samimi bir açıklama yaparak neden bu kadar sükunetli davrandığını anlattı:

'Valla dostlar neden şu durumda da kibarım biliyo musunuz... önce pek tabii kabalığı hak etmeyen mekandaki yüzlerce kişi için... 2. olarak da sebep şu: bu mekanları doldurabilmekte, şu konserleri verebilmekte onlarca arkadaşımın ve benim emeğim var. haber sitesi görünümlü bi tık ticarethanesi orda söyleyeceğim bir sözü kırpıp tık almak için beni linçletmesin de ismimize hakaret edilmesin diye kibarım. fakat insanım. ortalama bir insana göre çok daha sabırlı da olsam bir insanım. ben ve yüzlerce dinleyenim konser yapmak, eğlenmek, duygu paylaşmak istiyoruz. bunu sabote eden 3-5 kişiye her zaman bu kadar sabırlı olamayabilirim. bir gün bir hata yaparsam (ki yapmamak için aynı bugünkü gibi çabalamaya devam edeceğim) şimdiden affola.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın