onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur İtiraflarıyla Bomba Gibi Dönüş Yaptı: Son Hali Şoke Etti!

Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur İtiraflarıyla Bomba Gibi Dönüş Yaptı: Son Hali Şoke Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 13:13

Fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden Ayça Ekin Beğen son dönemde estetikleri ve yaşadığı değişimle sık sık gündeme geliyordu. Bu kez sokak fotoğrafçısının objektifine takılınca sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Yarışmaya dair yaptığı beklenmedik itirafı da dikkat çekti.

İşte detaylar!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016 yılında ekrana gelen Kısmetse Olur, dönemin en çok konuşulan programlarından biri olmuştu.

2016 yılında ekrana gelen Kısmetse Olur, dönemin en çok konuşulan programlarından biri olmuştu.

İzleyenler bilir; yarışma ile popülerleşen isimlerin başında Ayça Ekin Beğen geliyor. Programın yayınlandığı yıllardaki doğal halinden eser kalmayan Beğen, son dönemde estetik operasyonları ve kilo değişimleriyle sık sık gündeme geliyordu. Aylarca sessizliğe bürünen eski gelin adayı, uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıktı.

Sokak Fotoğrafçısı Bahadırcan Taşdan’ın kamerasına denk gelen Ayça, son haliyle görüntülendi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın