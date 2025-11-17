Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur İtiraflarıyla Bomba Gibi Dönüş Yaptı: Son Hali Şoke Etti!
Fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden Ayça Ekin Beğen son dönemde estetikleri ve yaşadığı değişimle sık sık gündeme geliyordu. Bu kez sokak fotoğrafçısının objektifine takılınca sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Yarışmaya dair yaptığı beklenmedik itirafı da dikkat çekti.
İşte detaylar!
2016 yılında ekrana gelen Kısmetse Olur, dönemin en çok konuşulan programlarından biri olmuştu.
Sokak Fotoğrafçısı Bahadırcan Taşdan’ın kamerasına denk gelen Ayça, son haliyle görüntülendi.
