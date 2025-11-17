onedio
Hayırlara Vesile Olsun: Ulaş Tuna Aslantepe'den Türkiye Güzeli Ceren Arslan'a Sürpriz Hamle!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 15:22

TRT 1’in reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakteriyle ekranlara dönen Ulaş Tuna Astepe, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncunun Türkiye güzeli Ceren Arslan’la karşılıklı olarak takipleşmeye başlaması sosyal medyada büyük merak uyandırdı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

Ulaş Tuna Astepe son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

2018 yılında Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ulaş Tuna Astepe, son yıllarda hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazinin yakın markajında. Şu sıralar TRT 1’in yükselişteki dizisi Taşacak Bu Deniz ile gündemde olan Astepe, Adil Koçari rolüyle geniş bir beğeni toplamayı sürdürüyor. Dizide Deniz Baysal ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu, performansının yanı sıra sosyal medya hareketleriyle de dikkat çekmeye başladı.

Hatırlarsanız Astepe, altı yıllık ilişkisini yönetmen Cansu Baydar ile geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası özel hayatına dair herhangi bir açıklama yapmayan oyuncu, uzun bir süredir kalbi boş olarak biliniyor.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Yorum İfşa hesabının öne çıkardığı bir detay sosyal medyayı hareketlendirdi.

Ulaş Tuna Astepe’nin, son haftalarda adını sık sık duyduğumuz Türkiye güzeli Ceren Arslan’la karşılıklı olarak takipleşmeye başladığı görüldü.

Özellikle Miss Universe Türkiye unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Ceren Arslan’ın son dönemde popülerliğinin hızla artması bu takipleşmeyi daha da konuşulur hale getirdi.

Ulaş Tuna Astepe’nin bu hamlesi elbette kesin bir anlam taşımıyor. Belki tamamen arkadaşça bir takipleşmedir. Şimdilik yorumları sizlere bırakalım… 👀💬

