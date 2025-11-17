Hayırlara Vesile Olsun: Ulaş Tuna Aslantepe'den Türkiye Güzeli Ceren Arslan'a Sürpriz Hamle!

2018 yılında Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ulaş Tuna Astepe, son yıllarda hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazinin yakın markajında. Şu sıralar TRT 1’in yükselişteki dizisi Taşacak Bu Deniz ile gündemde olan Astepe, Adil Koçari rolüyle geniş bir beğeni toplamayı sürdürüyor. Dizide Deniz Baysal ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu, performansının yanı sıra sosyal medya hareketleriyle de dikkat çekmeye başladı.

Hatırlarsanız Astepe, altı yıllık ilişkisini yönetmen Cansu Baydar ile geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası özel hayatına dair herhangi bir açıklama yapmayan oyuncu, uzun bir süredir kalbi boş olarak biliniyor.