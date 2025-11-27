Papa II. Jean Paul'e Suikast Girişiminde Bulunan Mehmet Ali Ağca, Papa Leo'yla Görüşmek İstiyor

Ağca, “Ben ilahi bir planın merkezindeyim, dünya bunu kavrayamadı. Hakkımda ‘teröristtir’ gibi yanlış ifadeler kullanılıyor. Asıl terörist Netanyahu’dur; o satanist, Siyonist bir canavar, gerçek terörist odur. Vatikan’ın da bu konuda benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Vatikan’la dostluğumuzu sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretiyle ilgili ortaya atılan iddialara da değinen Ağca, “Ortada çok cahilce, ilkel komplo teorileri dolaşıyor. ‘Papa buraya şu nedenle geliyor’ deniyor. Hayır, yalnızca kendi inancını burada dünyaya duyurmak için geliyor. Biz de bunu saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benimki bana; dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüğüne saygı duyan insanlarız. Mesele bundan ibaret” diye konuştu.