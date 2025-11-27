Papa II. Jean Paul'e Suikast Girişiminde Bulunan Mehmet Ali Ağca, Papa Leo'yla Görüşmek İstiyor
1979’da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi öldürdükten sonra cezaevinden firar edip 1981’de Vatikan’da Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan ve daha sonra Papa tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo ile görüşmek üzere Bursa’nın İznik ilçesine geldi.
Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunmuştu.
2010 yılında hapishaneden çıktı ve Türkiye'ye iade edildi. Bugünlerde Papa ile görüşmek için İznik'e gitti.
"Ben ilahi planın merkezindeyim; Netanyahu terörist, Vatikan da benimle aynı görüşte"
"Umarım Papa'yla 2-3 dakika konuşuruz"
