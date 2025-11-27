onedio
Papa II. Jean Paul'e Suikast Girişiminde Bulunan Mehmet Ali Ağca, Papa Leo'yla Görüşmek İstiyor

27.11.2025 - 17:58

1979’da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi öldürdükten sonra cezaevinden firar edip 1981’de Vatikan’da Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan ve daha sonra Papa tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo ile görüşmek üzere Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

Kaynak - DHA

Mehmet Ali Ağca, 13 Mayıs 1981’de Vatikan’da düzenlenen genel kabul töreni sırasında Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulundu. Aziz Petrus Meydanı’nda Papa’yı selamlamak için açık araçla ilerleyen II. Jean Paul’e tabancayla dört el ateş eden Ağca, Papa’nın ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından kalabalık tarafından yakalanarak İtalyan polislerine teslim edilen Ağca, çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Papa II. Jean Paul, yıllar sonra cezaevinde Ağca’yı ziyaret ederek kendisini affettiğini açıklamıştı.

2010 yılında hapishaneden çıktı ve Türkiye'ye iade edildi. Bugünlerde Papa ile görüşmek için İznik'e gitti.

Ayasofya Camisi’ni gezdikten sonra açıklama yapan Mehmet Ali Ağca, “Tam 1700 yıl önce yine İznik’te sıra dışı bir olay gerçekleşti. Bazı İnciller kabul edilirken bazıları reddedildi ve böylece bir anlatı ortaya çıktı. Papa’nın buraya geliyor olması da elbette olağanüstü bir durum. Kendisine ‘Hoş geldin’ diyorum. Bir misafir olarak onu karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Vatikan’ın dünya barışına yaptığı katkıları da son derece değerli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ben ilahi planın merkezindeyim; Netanyahu terörist, Vatikan da benimle aynı görüşte"

Ağca, “Ben ilahi bir planın merkezindeyim, dünya bunu kavrayamadı. Hakkımda ‘teröristtir’ gibi yanlış ifadeler kullanılıyor. Asıl terörist Netanyahu’dur; o satanist, Siyonist bir canavar, gerçek terörist odur. Vatikan’ın da bu konuda benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Vatikan’la dostluğumuzu sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretiyle ilgili ortaya atılan iddialara da değinen Ağca, “Ortada çok cahilce, ilkel komplo teorileri dolaşıyor. ‘Papa buraya şu nedenle geliyor’ deniyor. Hayır, yalnızca kendi inancını burada dünyaya duyurmak için geliyor. Biz de bunu saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benimki bana; dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüğüne saygı duyan insanlarız. Mesele bundan ibaret” diye konuştu.

"Umarım Papa'yla 2-3 dakika konuşuruz"

Ağca, “Açıkça söylüyorum, Papa’ya ‘Hoş geldin’ diyoruz. Türkiye’nin de kendisini en iyi şekilde karşılayıp uğurlamasını diliyorum. Dostluk içinde olalım; Vatikan’la iyi ilişkiler kurmamız gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bugün Afrika’dan Asya’ya kadar milyarlarca insan gereksiz çatışmaların içinde. Bunlar dini değil, vahşi kapitalizmin ve vahşi Siyonizmin ürettiği kavgalar. Satanist, Siyonist yapılar inançlı insanları birbirine düşürüp kendi güçlerini korumaya çalışıyor. Bu tuzaklara düşmemeliyiz; ‘biz’ derken bütün insanlığı kastediyorum. Dünyanın zaten yeterince sorunu var, huzur içinde yaşayalım. Papa’ya bir kez daha ‘Hoş geldin’ diyorum. Umarım bugün ya da yarın İznik’te, İstanbul’da kısa da olsa birkaç dakika konuşma fırsatımız olur” dedi.

