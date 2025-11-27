Muğla’da Gıda Zehirlenmesi Faciası: 3 Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti, 2’sinin Durumu Ağır

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeği sonrasında fenalaşan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hayatı tehlikesi bulunan 12 yaşındaki R.T. ile 10 yaşındaki F.T.’nin ise hastanedeki yaşam savaşı devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.