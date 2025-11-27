onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Muğla’da Gıda Zehirlenmesi Faciası: 3 Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti, 2’sinin Durumu Ağır

Muğla’da Gıda Zehirlenmesi Faciası: 3 Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti, 2’sinin Durumu Ağır

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2025 - 14:29

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeği sonrasında fenalaşan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hayatı tehlikesi bulunan 12 yaşındaki R.T. ile 10 yaşındaki F.T.’nin ise hastanedeki yaşam savaşı devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.

Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde marketten alınan tavukla yapılan yemeği yiyen 3 kardeş fenalaşınca hastaneye kaldırdı. 3 kardeşin en büyüğü olan 18 yaşındaki Neslinur Topal ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Durumları ağır olan 12 yaşındaki R.T. ile 10 yaşındaki F.T.’nin tedavisi ise sürüyor.

AFAD evde inceleme yaptı.

AFAD evde inceleme yaptı.

Zehirlenme olayı sonrasında Muğla AFAD Müdürlüğü personelleri özel cihazlarla olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler neticesinde, durumun daha detaylı araştırılması gerektiği belirlendi ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin bölgeye gelmesi gerektiği rapor edildi.

Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından derhal talep edilen KBRN ekipleri, en kısa sürede olay yerine ulaşarak evde detaylı kimyasal madde incelemesi yapacak.

Muğla Valiliği’nden açıklama geldi. 👇

Muğla Valiliği’nden açıklama geldi. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
12
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın