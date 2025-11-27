onedio
Papa 14. Leo Neden Türkiye'ye Geliyor? Papa Neden Özellikle İznik'i Ziyaret Ediyor?

Gökçe Cici
27.11.2025 - 14:15

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapmaya hazırlanıyor. Ziyaretin odağında İznik’te düzenlenecek özel bir anma töreni bulunuyor. Bu tören, MS 325’te toplanan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılını işaret ediyor. Papa, Türkiye programında hem siyasi hem de dini liderlerle bir araya gelecek. Ziyaret, Hristiyan dünyasında birlik ve diyalog açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Papa 14. Leo Neden Türkiye'ye Geldi?

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, selefi Papa Francesco’nun planladığı fakat sağlık sorunları ve vefatı nedeniyle gerçekleştiremediği bir programın devamı niteliğinde. 

Papa Francesco, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünde İznik’e gelmek istediğini belirtmiş ve bu yolculuğu 'kalpten istediği bir seyahat' olarak tanımlamıştı. Sağlığının el vermemesi halinde halefinin bu ziyareti gerçekleştirmesini istemişti. Papa 14. Leo da bu vasiyeti devralarak ilk yurtdışı seyahatini Türkiye’ye ve İznik’e yapma kararı aldı.

Ziyaretin bir diğer önemli boyutu, Türkiye’nin hem tarihsel hem de güncel konumu nedeniyle dinler arası ve kiliseler arası diyalog için sembolik bir merkez olarak görülmesi. Papa, 27 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı ile görüşerek siyasi temaslarda bulunacak. Ardından İstanbul ve İznik’te farklı Hristiyan geleneklerinden ruhani liderlerle bir araya gelecek.

Papa Neden Özellikle İznik'e Geliyor?

Papa 14. Leo’nun programında İznik’in merkezde yer almasının temel nedeni, Birinci İznik Konsili’nin burada toplanmış olması. MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinus’un çağrısıyla düzenlenen bu toplantı, Hristiyanlığın ilk ekümenik konsili kabul ediliyor. 

O dönem İskoçya’dan Kızıldeniz’e, Fas’tan Dicle Nehri’ne uzanan geniş coğrafyadan din adamları Nikaia adıyla bilinen bu kente gelmişti. İmparatorun amacı, farklı bölgelerdeki kilise liderlerini bir araya getirerek inanç konusundaki anlaşmazlıkları azaltmak ve ortak bir öğretide uzlaşma sağlamaktı.

Konsilde, özellikle Hz. İsa’nın kimliği ve Tanrı ile ilişkisi üzerine yoğun tartışmalar yürütüldü. Sonuçta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un tek Tanrı inancı içinde üç ayrı öz olarak tanımlandığı bir inanç bildirisi kabul edildi. Bugün “İznik İman İkrarı” olarak bilinen bu metin, Hristiyanlık teolojisinin temel taşlarından biri sayılıyor. Farklı mezhepler tarafından da ortak referans noktası olarak görülüyor.

Papa Neden Bazilikayı Ziyaret Ediyor?

Papa 14. Leo’nun İznik programının odağında, İznik Gölü kıyısında yer alan Aziz Neofitos Bazilikası’nın bulunduğu arkeolojik alan yer alıyor. Göl sularının çekilmesiyle 2014 yılında keşfedilen bu bazilika, erken Hristiyanlık dönemine ait mimari özellikler taşıyor. 

Yaklaşık 41 metre uzunluğunda ve kıyıdan 50 metre açıkta bulunan yapı, hem arkeoloji dünyası hem de Hristiyanlık tarihi açısından büyük ilgi görüyor. Kazı çalışmalarını yürüten uzmanlar, yapının Aziz Neofitos’a adanmış olabileceğini ve uzun süre hacıların uğrak noktası haline geldiğini belirtiyor.

Bazilikanın bulunduğu alanın, antik dönemdeki imparatorluk sarayı ve olası konsil toplantı yerleriyle ilişkisi üzerine farklı bilimsel görüşler bulunuyor. Bazı araştırmacılar, burada daha önce bir yapının daha bulunduğunu ve Birinci İznik Konsili’nin bu bölgede toplanmış olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu görüşü kesinleştirecek arkeolojik kanıtlara henüz ulaşılamadı. Buna rağmen alan, İznik Konsili’nin mirasını ve erken dönem Hristiyanlık izlerini bir arada göstermesi nedeniyle tören için özel bir nokta olarak seçildi. P

Papa Türkiye Programı

27 Kasım Ankara: Esenboğa Havalimanı’nda karşılama, Anıtkabir ziyareti, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşme

28 Kasım İstanbul - İznik: Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşma, helikopterle İznik’e geçiş, İznik Gölü kıyısında anma ve dua töreni

29 Kasım İstanbul: 6 bin kişilik salonda ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme, Süryani ve Ermeni kilisesi liderleriyle temaslar

