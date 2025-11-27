Papa 14. Leo Neden Türkiye'ye Geliyor? Papa Neden Özellikle İznik'i Ziyaret Ediyor?

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, selefi Papa Francesco’nun planladığı fakat sağlık sorunları ve vefatı nedeniyle gerçekleştiremediği bir programın devamı niteliğinde.

Papa Francesco, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünde İznik’e gelmek istediğini belirtmiş ve bu yolculuğu 'kalpten istediği bir seyahat' olarak tanımlamıştı. Sağlığının el vermemesi halinde halefinin bu ziyareti gerçekleştirmesini istemişti. Papa 14. Leo da bu vasiyeti devralarak ilk yurtdışı seyahatini Türkiye’ye ve İznik’e yapma kararı aldı.

Ziyaretin bir diğer önemli boyutu, Türkiye’nin hem tarihsel hem de güncel konumu nedeniyle dinler arası ve kiliseler arası diyalog için sembolik bir merkez olarak görülmesi. Papa, 27 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı ile görüşerek siyasi temaslarda bulunacak. Ardından İstanbul ve İznik’te farklı Hristiyan geleneklerinden ruhani liderlerle bir araya gelecek.