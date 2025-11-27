onedio
Arsenal-Bayern Münih Maçının Spikeri Faruk Mutkan Gündem Oldu: "Yapay Zeka mı Bu?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2025 - 10:35

Şampiyonlar Lig’nde dün gecenin en dikkat çeken maçında Arsenal sahasında Bayern Münih’i 3-1 mağlup etti. Karşılamanın yayıncı kuruluşu olan TRT’nin Tabii platformunda maçı anlatan spiker Faruk Mutkan ise sosyal medyada gündem oldu. Mutkan’ın anlatımı yapay zekaya benzetildi.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde sonucu merakla beklenen karşılaşmada Bayern Münih’i mağlup etti.

Mücadele TRT’nin Tabii platformundan yayınlandı ve spiker olarak mikrofon başında Faruk Mutkan vardı. Dev maçın anlatımından memnun olmayan izleyeciler, Faruk Mutkan’ın anlatımını yapay zeka anlatımı sandı.

'Faruk Mutkan bu. Yağlı güreş anlatıyor genelde.'

'Abi gerçekten gram zevk almadım kapattım direkt spikerin önemini anladım sayesinde.'

'Ok müsabakası anlatıyordu bu adam. Her an Mete Gazoz bir yerden saplayacak gibi oku.'

