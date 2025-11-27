onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
16 Liralık Borç 30 Bin Oldu! Sürücüler HGS Gişelerindeki Sistem Arızalarına İsyan Etti

16 Liralık Borç 30 Bin Oldu! Sürücüler HGS Gişelerindeki Sistem Arızalarına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 11:54

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) uzun yıllardır kullanılan bir para tahsil etme sistemi. Ancak son zamanlarda şikayetler arttı. Özellikle pahalı özel otoyol ve köprü geçişlerinde sürücülerin aktardığına göre sistem kimi zaman bakiyede para olmasına rağmen ücreti çekmiyor ve geçiş ihlali olarak yansıtıyor. Kimi zaman da bakiyeye gün içinde para gönderilmesine rağmen ücreti görmüyor ve 10 kata kadar ihlal cezası gönderiyor. Sosyal medyada da sürücüler bu duruma isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz gün bir vatandaş 16 liralık borcun nasıl 30 bine çıktığını anlatmıştı.

Başka sosyal medya kullanıcıları da bu durumun istisna olmadığını gösterdi.

Başka sosyal medya kullanıcıları da bu durumun istisna olmadığını gösterdi.

Hesabı bloke olan bile var.

Hesabı bloke olan bile var.
twitter.com

Tabii ceza ödemek için girilen sitenin altyapısı da oldukça karmaşık ve yavaş.

Tabii ceza ödemek için girilen sitenin altyapısı da oldukça karmaşık ve yavaş.
twitter.com

Durumdan şikayet eden çok fazla kişi var.

Durumdan şikayet eden çok fazla kişi var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Durumun özel otobanlarda meydana gelmesi de şikayetlerin ortak noktası.

Durumun özel otobanlarda meydana gelmesi de şikayetlerin ortak noktası.
twitter.com

Sistemdeki sorunu sürücüler ödüyor.

Sistemdeki sorunu sürücüler ödüyor.
twitter.com

Bazı sürücüler de ilgisizlikten şikayetçi.

Bazı sürücüler de ilgisizlikten şikayetçi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın