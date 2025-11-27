16 Liralık Borç 30 Bin Oldu! Sürücüler HGS Gişelerindeki Sistem Arızalarına İsyan Etti
HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) uzun yıllardır kullanılan bir para tahsil etme sistemi. Ancak son zamanlarda şikayetler arttı. Özellikle pahalı özel otoyol ve köprü geçişlerinde sürücülerin aktardığına göre sistem kimi zaman bakiyede para olmasına rağmen ücreti çekmiyor ve geçiş ihlali olarak yansıtıyor. Kimi zaman da bakiyeye gün içinde para gönderilmesine rağmen ücreti görmüyor ve 10 kata kadar ihlal cezası gönderiyor. Sosyal medyada da sürücüler bu duruma isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün bir vatandaş 16 liralık borcun nasıl 30 bine çıktığını anlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başka sosyal medya kullanıcıları da bu durumun istisna olmadığını gösterdi.
Hesabı bloke olan bile var.
Tabii ceza ödemek için girilen sitenin altyapısı da oldukça karmaşık ve yavaş.
Durumdan şikayet eden çok fazla kişi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durumun özel otobanlarda meydana gelmesi de şikayetlerin ortak noktası.
Sistemdeki sorunu sürücüler ödüyor.
Bazı sürücüler de ilgisizlikten şikayetçi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın