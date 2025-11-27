16 Liralık Borç 30 Bin Oldu! Sürücüler HGS Gişelerindeki Sistem Arızalarına İsyan Etti

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) uzun yıllardır kullanılan bir para tahsil etme sistemi. Ancak son zamanlarda şikayetler arttı. Özellikle pahalı özel otoyol ve köprü geçişlerinde sürücülerin aktardığına göre sistem kimi zaman bakiyede para olmasına rağmen ücreti çekmiyor ve geçiş ihlali olarak yansıtıyor. Kimi zaman da bakiyeye gün içinde para gönderilmesine rağmen ücreti görmüyor ve 10 kata kadar ihlal cezası gönderiyor. Sosyal medyada da sürücüler bu duruma isyan etti.