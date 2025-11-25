onedio
Pide İmalatı Yapan Dükkandaki Görüntüler Mide Bulandırdı: Bozulmuş Etleri Yedireceklerdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 20:40

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir pide dükkanına baskın düzenlemeyen zabıta ekipleri bozulmuş etler ile küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi. Dükkan sahipleri zabıta ekiplerinden temizlik için 1 günlük izin isterken, ekipler dükkanı mühürledi.

Zonguldak’ta bir pide dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı.

Devrek ilçesinin Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi. İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.

Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, 'Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Görüntüler 👇

