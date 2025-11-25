onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adli Tıp Raporu Çıktı: Böcek Ailesi Fosfin Gazından Zehirlenmiş

Adli Tıp Raporu Çıktı: Böcek Ailesi Fosfin Gazından Zehirlenmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 18:28

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle ilgili düzenlenen Adli Tıp raporunda aile bireylerinin kanında herhangi bir zehire rastlanmadığı yer aldı. Ailenin yedikleri yiyeceklerde de sıkıntılı bir durum olmadığı, konakladıkları otelden alınan numunede ise fosfin gazı tespit edildiği belirtildi. Ailenin fosfin gazı nedeniyle öldüğü düşünülürken, kesin ölüm sonucunun 1. İhtisas Dairesi’nin raporu ile belirleneceği açıklandı.

Kanyak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya’dan Türkiye’de tatile gelen Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi uzun süre konuşulmuştu.

Almanya’dan Türkiye’de tatile gelen Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi uzun süre konuşulmuştu.

Ailenin gıda zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceği iddia edilmiş ancak sonrasında Fatih’te konakladıkları otelde böcek ilaçlaması yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin hazırlayıp savcılığa sunduğu raporda, Böcek ailesinin kanında herhangi bir zehir maddesine rastlanmadığını yer aldı.

Ancak otel odasından alınan numunelerde, zehirli fosfin gazının tespit edildiği ve ailenin ölümünün bu gaz nedeniyle olmuş olabilceği açıklandı.

Tarım ilacı veya böcek ilacı (fumigant) olarak kullanılan zehirli fosfin gazının belirtlerinin ailede de olduğu raporda yer aldı.

Adli Tıp raporunda ailenin yediği yiyeceklerde de herhangi bir zehirli maddeye rastalanmadığı yer aldı.

Otopsi raporunda, Böcek ailesinin ölüm sebebi hakkında olay yeri görüntülerini, tanık ifadelerini ve tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi belgeleri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının gönderilerek Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu ifade edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın