Adli Tıp Raporu Çıktı: Böcek Ailesi Fosfin Gazından Zehirlenmiş
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle ilgili düzenlenen Adli Tıp raporunda aile bireylerinin kanında herhangi bir zehire rastlanmadığı yer aldı. Ailenin yedikleri yiyeceklerde de sıkıntılı bir durum olmadığı, konakladıkları otelden alınan numunede ise fosfin gazı tespit edildiği belirtildi. Ailenin fosfin gazı nedeniyle öldüğü düşünülürken, kesin ölüm sonucunun 1. İhtisas Dairesi’nin raporu ile belirleneceği açıklandı.
Kanyak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV
Almanya’dan Türkiye’de tatile gelen Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi uzun süre konuşulmuştu.
