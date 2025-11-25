Adli Tıp Raporu Çıktı: Böcek Ailesi Fosfin Gazından Zehirlenmiş

Ailenin gıda zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceği iddia edilmiş ancak sonrasında Fatih’te konakladıkları otelde böcek ilaçlaması yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin hazırlayıp savcılığa sunduğu raporda, Böcek ailesinin kanında herhangi bir zehir maddesine rastlanmadığını yer aldı.

Ancak otel odasından alınan numunelerde, zehirli fosfin gazının tespit edildiği ve ailenin ölümünün bu gaz nedeniyle olmuş olabilceği açıklandı.

Tarım ilacı veya böcek ilacı (fumigant) olarak kullanılan zehirli fosfin gazının belirtlerinin ailede de olduğu raporda yer aldı.

Adli Tıp raporunda ailenin yediği yiyeceklerde de herhangi bir zehirli maddeye rastalanmadığı yer aldı.

Otopsi raporunda, Böcek ailesinin ölüm sebebi hakkında olay yeri görüntülerini, tanık ifadelerini ve tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi belgeleri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının gönderilerek Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu ifade edildi.