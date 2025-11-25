onedio
Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Yeni Yağışlı Hava Dalgası Gelecek, Sıcaklıklar Düşecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 18:58

Türkiye’de yurdun batısında etkili olan yağışlı hava bu hafta boyunca sürecek. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun kalan bölgelerinde ise hafta sonuna kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu ise Türkiye genelinde yeni yağışlı hava sisteminin etkili olacağını söyledi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ayrıca hafta sonunda tüm yurtta sıcaklıklarda keskin bir düşüş olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik haftanın kalan günleride ve hafta sonunda hava durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Meteoroloji uzmanına göre hafta içinde yağılar yurdun batında etkisini sürdürücek. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günü yağışlar etkili olacak.

Hafta sonu ile birlikte ise yağışlı hava dalgası tüm yurt geneline yayılacak ve sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

Kar yağacak mı?

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu 'Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz.' dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Nasıl Olacak?

Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanakların etkili olacağını dile getiren Çelik, hafta sonu gelecek yeni yağışlı sistemin İzmir'e kuvvetli gök gürültülü yağış getireceğini belirtti.

Cengiz Çelik, İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını kaydetti.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
