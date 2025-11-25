Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Yeni Yağışlı Hava Dalgası Gelecek, Sıcaklıklar Düşecek
Türkiye’de yurdun batısında etkili olan yağışlı hava bu hafta boyunca sürecek. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun kalan bölgelerinde ise hafta sonuna kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu ise Türkiye genelinde yeni yağışlı hava sisteminin etkili olacağını söyledi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ayrıca hafta sonunda tüm yurtta sıcaklıklarda keskin bir düşüş olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik haftanın kalan günleride ve hafta sonunda hava durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Kar yağacak mı?
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Nasıl Olacak?
