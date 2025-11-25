Savcılıktan “Casusluk” Operasyonu: Savunma Sanayinde Çalışan 4 Yönetici Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma sanayi kuruluşlarında çalışan 4 üst düzey yöneticinin yabancı devletlerin istihbarat görevlileri ile irtibatları nedeniyle operasyon yapıldığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi yakalanırken, yurtdışında olduğu tespit edilen bir kişi hakkında ise yakalam kararı çıkarıldı. Savcılık gözaltına alınanların kamuoyunda lanse edildiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile taması olmadığını da duyurdu.
Savcılığın “casusluk” operasyonunu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması 👇
