Savcılıktan “Casusluk” Operasyonu: Savunma Sanayinde Çalışan 4 Yönetici Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma sanayi kuruluşlarında çalışan 4 üst düzey yöneticinin yabancı devletlerin istihbarat görevlileri ile irtibatları nedeniyle operasyon yapıldığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi yakalanırken, yurtdışında olduğu tespit edilen bir kişi hakkında ise yakalam kararı çıkarıldı. Savcılık gözaltına alınanların kamuoyunda lanse edildiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile taması olmadığını da duyurdu.