Savcılıktan “Casusluk” Operasyonu: Savunma Sanayinde Çalışan 4 Yönetici Hakkında Gözaltı Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 17:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma sanayi kuruluşlarında çalışan 4 üst düzey yöneticinin yabancı devletlerin istihbarat görevlileri ile irtibatları nedeniyle operasyon yapıldığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi yakalanırken, yurtdışında olduğu tespit edilen bir kişi hakkında ise yakalam kararı çıkarıldı. Savcılık gözaltına alınanların kamuoyunda lanse edildiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile taması olmadığını da duyurdu.

Savcılığın “casusluk” operasyonunu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptı.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personelin, kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik 25 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı; 1 şüphelinin yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 'Bugün basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarıımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır' ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması 👇

