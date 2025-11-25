onedio
Meclis’te Gergin Anlar: CHP’li Vekil İnan Akgün Alp’ten AKP’li Ejder Açıkkapı’ya Küfür

Meclis'te Gergin Anlar: CHP'li Vekil İnan Akgün Alp'ten AKP'li Ejder Açıkkapı'ya Küfür

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 17:20

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşmesinde gergin anlar yaşandı. CHP’li vekiller, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirkete ortak olduğu olduğu iddia edilen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’a tepki gösterirken, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında hakaretler havada uçuştu.

TBMM’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde kavga çıktı.

TBMM’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde kavga çıktı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın komisyon görüşmelerine katılmasına tepki gösterdi.

Alp'in sözlerinin ardından AK Partili Ejder Açıkkapı ile CHP'li Alp arasında sözlü tartışma yaşandı. 

Alp, 'Senin yüzünden böyle hırsızlar doldu buraya. Bürokrat falan değil, müteahhit o. Senin kafanı koparırım' diye Açıkkapı'nın üzerine yürürken, Açıkkapı da 'Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine. Bu iftirayı atan şerefsizdir' diye bağırdı.

Meclis'teki kavgada yaşananlar 👇

