Meclis’te Gergin Anlar: CHP’li Vekil İnan Akgün Alp’ten AKP’li Ejder Açıkkapı’ya Küfür

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın komisyon görüşmelerine katılmasına tepki gösterdi.

Alp'in sözlerinin ardından AK Partili Ejder Açıkkapı ile CHP'li Alp arasında sözlü tartışma yaşandı.

Alp, 'Senin yüzünden böyle hırsızlar doldu buraya. Bürokrat falan değil, müteahhit o. Senin kafanı koparırım' diye Açıkkapı'nın üzerine yürürken, Açıkkapı da 'Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine. Bu iftirayı atan şerefsizdir' diye bağırdı.