Meclis’te Gergin Anlar: CHP’li Vekil İnan Akgün Alp’ten AKP’li Ejder Açıkkapı’ya Küfür
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşmesinde gergin anlar yaşandı. CHP’li vekiller, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirkete ortak olduğu olduğu iddia edilen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’a tepki gösterirken, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında hakaretler havada uçuştu.
TBMM’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde kavga çıktı.
