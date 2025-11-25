Deprem Uzmanı Prof. Ahmet Ercan Kalp Krizi Geçirdi
Yer bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan haber geldi. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün kalp krizi geçirdiğini bugün de ameliyata gireceğini duyurdu.
