Deprem Uzmanı Prof. Ahmet Ercan Kalp Krizi Geçirdi

25.11.2025 - 14:51

Yer bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan haber geldi. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün kalp krizi geçirdiğini bugün de ameliyata gireceğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Ahmet Ercan, 'Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim.' duyurusunu yaptı.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de 'Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” açıklamasını yapmıştı.

