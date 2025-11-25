onedio
50 Bin Mahkumun Afla Çıkacağı İddia Edilmişti: AKP’den "Genel Af" Açıklaması

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 18:08

Türkiye Gazetesi, yakın zamanda Meclis’in gündemine gelecek 11. Yargı Paketi’ne ilişkin yaptığı haberde 50 bin mahkumun afla cezaevinden çıkacağını iddia etmişti. AKP Sözücü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi’nde af olmadığını söyledi. Çelik, “Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi’nin 11. Yargı Paketi ile 50 bin mahkumun cezaevinden çıkacağını iddia etmesi çok konuşulmuştu.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak, 'Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek' ifadelerini kullandı.

Yargı Paketi’nde “Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesi olmayacak.

Pakette bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyor.

18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme , konunun kurulacak bir araştırma komisyonunda detaylı olarak ele alınması amacıyla paketten çıkarılmıştı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
zülkarneyn

cezaevlerini boşaltmak için mezarlıkları doldurmaya karar verdiler herhalde.. ateş olmayan yerden duman çıkmaz. bugün yok derler, yarın gece yarısı sessiz se... Devamını Gör

Limo Limpard

af olmasa ne olur zaten dışarda geziyorlar