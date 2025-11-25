50 Bin Mahkumun Afla Çıkacağı İddia Edilmişti: AKP’den "Genel Af" Açıklaması

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak, 'Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek' ifadelerini kullandı.