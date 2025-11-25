50 Bin Mahkumun Afla Çıkacağı İddia Edilmişti: AKP’den "Genel Af" Açıklaması
Türkiye Gazetesi, yakın zamanda Meclis’in gündemine gelecek 11. Yargı Paketi’ne ilişkin yaptığı haberde 50 bin mahkumun afla cezaevinden çıkacağını iddia etmişti. AKP Sözücü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi’nde af olmadığını söyledi. Çelik, “Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Gazetesi’nin 11. Yargı Paketi ile 50 bin mahkumun cezaevinden çıkacağını iddia etmesi çok konuşulmuştu.
Yargı Paketi’nde “Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesi olmayacak.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
cezaevlerini boşaltmak için mezarlıkları doldurmaya karar verdiler herhalde.. ateş olmayan yerden duman çıkmaz. bugün yok derler, yarın gece yarısı sessiz se... Devamını Gör
af olmasa ne olur zaten dışarda geziyorlar