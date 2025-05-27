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Detaylar Belli Oldu: Yeni İnfaz Paketi Geliyor, 50 Bin Mahkum Tahliye Edilecek!

Detaylar Belli Oldu: Yeni İnfaz Paketi Geliyor, 50 Bin Mahkum Tahliye Edilecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 09:26 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 09:36

Adalet Bakanlığı ile AKP’nin hazırladığı yeni infaz paketinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması planlanıyor. 

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Üç yıldan az cezası kalan 50 bin mahkum tahliye edilecek. Erken tahliyeden yararlanacakları cezaevi gözlem kurulları belirleyecek. İyi hali olmayanlar çıkamayacak. Mükerrer suç işleyenlere de infaz indirimi gelecek.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
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Uzun süredir ne zaman çıkacağı merakla beklenen Yeni İnfaz Paketi’nin bayram öncesi çıkması bekleniyor, paketle birlikte 50 bin mahkum serbest kalacak.

Uzun süredir ne zaman çıkacağı merakla beklenen Yeni İnfaz Paketi’nin bayram öncesi çıkması bekleniyor, paketle birlikte 50 bin mahkum serbest kalacak.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu, bayram öncesi çıkması beklenen Yeni İnfaz Paketi’nin detaylarını anlattı. Kayaoğlu’nun haberine göre; yeni infaz düzenlemeleri ile 45-50 bin hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olacağı ve kalan üç senelik cezalarını dışarıda tamamlayacakları belirtiliyor.

Son rötuşların bir iki gün içinde yapılacağı infaz paketinde en çok merak edilen, erken tahliye imkânından hangi suç tiplerinin faydalanacağıydı. Edinilen bilgilere göre; 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilecek.

Erken tahliye imkânından yararlanmak için cezaevi gözlem kurullarının olumlu rapor vermesi gerekecek.

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak.

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak.

Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak. Hamile ve çocuklu kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları ‘mükerrer’ olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda.

Ayrıca; Yeni infaz paketinde cezasızlık algısının giderilmesine yönelik de yeni düzenlemeler yapılacak. Buna göre, iki yıldan az hapis cezası alanlar da artık belli bir süre hapiste kalacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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