Detaylar Belli Oldu: Yeni İnfaz Paketi Geliyor, 50 Bin Mahkum Tahliye Edilecek!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Adalet Bakanlığı ile AKP’nin hazırladığı yeni infaz paketinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması planlanıyor.
Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Üç yıldan az cezası kalan 50 bin mahkum tahliye edilecek. Erken tahliyeden yararlanacakları cezaevi gözlem kurulları belirleyecek. İyi hali olmayanlar çıkamayacak. Mükerrer suç işleyenlere de infaz indirimi gelecek.
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Uzun süredir ne zaman çıkacağı merakla beklenen Yeni İnfaz Paketi’nin bayram öncesi çıkması bekleniyor, paketle birlikte 50 bin mahkum serbest kalacak.
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İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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