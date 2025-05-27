Detaylar Belli Oldu: Yeni İnfaz Paketi Geliyor, 50 Bin Mahkum Tahliye Edilecek!

Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak. Hamile ve çocuklu kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları ‘mükerrer’ olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda.

Ayrıca; Yeni infaz paketinde cezasızlık algısının giderilmesine yönelik de yeni düzenlemeler yapılacak. Buna göre, iki yıldan az hapis cezası alanlar da artık belli bir süre hapiste kalacak.