İstanbul'da Gece Kulübüne El Bombalı Saldırı: 3'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı
Kağıthane’de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı. Patlamada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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EKOL TV gece kulübüne yapılan saldırının görüntülerini paylaştı 👇
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Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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