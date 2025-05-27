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İstanbul'da Gece Kulübüne El Bombalı Saldırı: 3'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

İstanbul'da Gece Kulübüne El Bombalı Saldırı: 3'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 08:10 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 09:57

Kağıthane’de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı. Patlamada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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EKOL TV gece kulübüne yapılan saldırının görüntülerini paylaştı 👇

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, eğlence mekanına el bombası attı. 

Saldırıda patlamanın etkisiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganları yakalamak için yaptığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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