onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Üst Geçitten Evinin Göründüğünü İddia Eden Vatandaş Geçiti Taşıtıyor

Üst Geçitten Evinin Göründüğünü İddia Eden Vatandaş Geçiti Taşıtıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 21:04

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2012 yılında Körfez ilçesi D-100 kara yolunda Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan bir yaya üst geçidi inşa etti. Ancak Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağın yanında bulunan Taşyürek Apartmanı’nda oturan Taşyürek ailesi, üst geçidi kullananların evlerini görebildiğini öne sürerek, 2014 yılında geçidin yıkılması için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme bilirkişi raporunun ardından kararını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilirkişi "geçidin kullanımından vazgeçilebilir" dedi.

Bilirkişi "geçidin kullanımından vazgeçilebilir" dedi.

Başvuruyu değerlendiren Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye havale etti. Bilirkişi raporunda, üst geçitten geçildiğinde evin içinin göründüğü belirtildi ve yaya üst geçidinin teknik açıdan birçok eksiklik taşıdığı ifade edildi. Raporda, geçidin güneydeki konutlara yakın olması ve sokağın trafik akışını olumsuz etkilemesi nedeniyle, iniş ve çıkışlarının uygun hâle getirilerek kullanımının devam etmesinin kamu yararına daha uygun olacağı vurgulandı. Eğer bu mümkün değilse, geçidin kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olacağı, ancak yaya geçişlerinin iki noktadan devam ettirilebileceği kaydedildi.

Mahkeme yıkılsın dedi, belediye uzlaşarak evi gösteren bölümlerin üstünü kapattı.

Mahkeme yıkılsın dedi, belediye uzlaşarak evi gösteren bölümlerin üstünü kapattı.

Mahkeme heyeti, 2016 yılında bilirkişi raporu ve dosyadaki ifadeleri değerlendirerek üst geçidin yıkılmasına karar verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise uzlaşma amacıyla, üst geçidin Taşyürek ailesinin evini gören kısımlarının metal iskeletle kapatılması yönünde aileyle anlaşma sağladı. Bu şekilde, üst geçitten evin içinin görülmesi önlendi. Hukuk süreci 2023 yılına kadar devam ederken, üst mahkeme üst geçidin yıkılması yönünde ve itiraz yolu kapalı olacak şekilde nihai kararını açıkladı.

Yıkıma başlandı, yenisi yapılıyor.

Yıkıma başlandı, yenisi yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Taşyürek ailesinin evini gören yaya üst geçidinin yıkımına başladı. Üst kısımdaki metal iskelet ve merdivenler söküldü, parçalara ayrılarak tamamen kaldırılma çalışmaları sürüyor. Yeniyalı ve Barbaros Mahallesi tarafına yapılacak yeni üst geçidin taşıyıcı ayakları hazırlandı ve kısa sürede monte edilmesi planlanıyor. Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, yeni köprünün vatandaşlar için yeterli olacağını ve günlük yaklaşık 400-500 kişinin kullandığını, pazar günleri bu sayının 800-900’e çıktığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
d cord

Evin sahipleri bir partinin sevdiği kulları çok yandaş birileri galiba, evine perde panjur yaptırsın, ev görünüyor diye kamu malı mı yıkılırmış