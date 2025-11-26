Üst Geçitten Evinin Göründüğünü İddia Eden Vatandaş Geçiti Taşıtıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2012 yılında Körfez ilçesi D-100 kara yolunda Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan bir yaya üst geçidi inşa etti. Ancak Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağın yanında bulunan Taşyürek Apartmanı’nda oturan Taşyürek ailesi, üst geçidi kullananların evlerini görebildiğini öne sürerek, 2014 yılında geçidin yıkılması için mahkemeye başvurdu.
Mahkeme bilirkişi raporunun ardından kararını verdi.
Bilirkişi "geçidin kullanımından vazgeçilebilir" dedi.
Mahkeme yıkılsın dedi, belediye uzlaşarak evi gösteren bölümlerin üstünü kapattı.
Yıkıma başlandı, yenisi yapılıyor.
Evin sahipleri bir partinin sevdiği kulları çok yandaş birileri galiba, evine perde panjur yaptırsın, ev görünüyor diye kamu malı mı yıkılırmış