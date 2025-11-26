Üst Geçitten Evinin Göründüğünü İddia Eden Vatandaş Geçiti Taşıtıyor

Başvuruyu değerlendiren Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye havale etti. Bilirkişi raporunda, üst geçitten geçildiğinde evin içinin göründüğü belirtildi ve yaya üst geçidinin teknik açıdan birçok eksiklik taşıdığı ifade edildi. Raporda, geçidin güneydeki konutlara yakın olması ve sokağın trafik akışını olumsuz etkilemesi nedeniyle, iniş ve çıkışlarının uygun hâle getirilerek kullanımının devam etmesinin kamu yararına daha uygun olacağı vurgulandı. Eğer bu mümkün değilse, geçidin kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olacağı, ancak yaya geçişlerinin iki noktadan devam ettirilebileceği kaydedildi.