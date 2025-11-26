onedio
Perakende Devi Şirket 300 Süpermarketini Devretmeye Hazırlanıyor

Perakende Devi Şirket 300 Süpermarketini Devretmeye Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 20:25

Fransız perakende devi Auchan, market sektöründeki artan rekabete yanıt olarak ülkedeki yaklaşık 300 süpermarketini Intermarché ve Netto markalarıyla franchise sistemine çevirmeyi planlıyor. Şirket, bu hamleyle hem fiyatları düşürmeyi hem de mağazaların yerel pazarda daha güçlü konum elde etmesini sağlamayı hedefliyor.

Rekabet kurulunun onayı bekleniyor.

Rekabet kurulunun onayı bekleniyor.

Auchan’ın açıklamasına göre, Korsika hariç Fransa’daki 300 mağaza, mülkiyeti Auchan’da kalmak şartıyla Intermarché ve Netto tarafından işletilecek. Ticari operasyonlar ve tedarik süreçlerinin bu markalara devri için rekabet otoritesinden onay bekleniyor. Geçişin 2026 sonunda tamamlanması öngörülüyor. Yeni modelle, özellikle Intermarché’nin güçlü satın alma gücünden ve uygun fiyat stratejisinden yararlanılarak tüketicilere daha düşük fiyatlar sunulması hedefleniyor. Auchan yönetimi, franchise sisteminin mağazaların bulundukları bölgelerde daha rekabetçi hâle gelmesini sağlayacağını belirtti.

Grup planladığı bu işbirliği ile daha da büyümek istiyor.

Grup planladığı bu işbirliği ile daha da büyümek istiyor.

Intermarché ve Netto’nun bağlı olduğu Musketörler Grubu, bu iş birliğiyle pazardaki etkisini artırmayı hedefliyor. Grup, süpermarket formatında büyümeye devam edeceğini belirtti. Değişim sürecinde mağaza çalışanları Auchan çatısı altında kalacak, ancak günlük operasyonlar Intermarché tarafından yürütülecek. Tüketiciler açısından dönüşümün fiyat avantajı ve ürün çeşitliliğinde artış olarak yansıması bekleniyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
