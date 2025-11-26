Perakende Devi Şirket 300 Süpermarketini Devretmeye Hazırlanıyor

Auchan’ın açıklamasına göre, Korsika hariç Fransa’daki 300 mağaza, mülkiyeti Auchan’da kalmak şartıyla Intermarché ve Netto tarafından işletilecek. Ticari operasyonlar ve tedarik süreçlerinin bu markalara devri için rekabet otoritesinden onay bekleniyor. Geçişin 2026 sonunda tamamlanması öngörülüyor. Yeni modelle, özellikle Intermarché’nin güçlü satın alma gücünden ve uygun fiyat stratejisinden yararlanılarak tüketicilere daha düşük fiyatlar sunulması hedefleniyor. Auchan yönetimi, franchise sisteminin mağazaların bulundukları bölgelerde daha rekabetçi hâle gelmesini sağlayacağını belirtti.