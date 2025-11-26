Perakende Devi Şirket 300 Süpermarketini Devretmeye Hazırlanıyor
Fransız perakende devi Auchan, market sektöründeki artan rekabete yanıt olarak ülkedeki yaklaşık 300 süpermarketini Intermarché ve Netto markalarıyla franchise sistemine çevirmeyi planlıyor. Şirket, bu hamleyle hem fiyatları düşürmeyi hem de mağazaların yerel pazarda daha güçlü konum elde etmesini sağlamayı hedefliyor.
Rekabet kurulunun onayı bekleniyor.
Grup planladığı bu işbirliği ile daha da büyümek istiyor.
