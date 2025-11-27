onedio
Anıtkabir'i Ziyaret Eden Papa 14. Leo, Anıtkabir Özel Defteri'ne Neler Yazdı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
27.11.2025 - 17:25

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye’de Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle mozoleye çıkan Papa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına çelenk sundu ve kısa bir saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Papa, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne düşüncelerini kaydetti.

Türkiye'ye gelen Papa'nın ilk duraklarından biri Anıtkabir oldu.

Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak, saat 12.23’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Papa, apron alanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Türkiye’ye resmi ziyaret için gelen Vatikan Devlet Başkanı, ilk olarak Anıtkabir’e çıkarak Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Papa, “Bütün Hristiyanlar ve dünya açısından taşıdığı anlam nedeniyle uzun zamandır beklediğim bu yolculuğu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Lübnan’da yapacağı temaslara dikkat çekerek, “Barışın tüm insanlık için ne kadar hayati olduğunu vurgulamak istiyoruz.” dedi.

Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi temaslar kapsamında Türkiye’de bulunan Papa, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulunan Papa, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri’ne düşüncelerini kaydetti.

Papa, Anıtkabir özel defterine neler yazdı?

Papa, Anıtkabir ziyaretinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne de yazdı. Papa, deftere şu ifadeleri kaydetti: 

'Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum.'

