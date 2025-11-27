Anıtkabir'i Ziyaret Eden Papa 14. Leo, Anıtkabir Özel Defteri'ne Neler Yazdı?
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye’de Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle mozoleye çıkan Papa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına çelenk sundu ve kısa bir saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Papa, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne düşüncelerini kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'ye gelen Papa'nın ilk duraklarından biri Anıtkabir oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Papa, Anıtkabir özel defterine neler yazdı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın