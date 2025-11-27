Anıtkabir'i Ziyaret Eden Papa 14. Leo, Anıtkabir Özel Defteri'ne Neler Yazdı?

Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak, saat 12.23’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Papa, apron alanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Türkiye’ye resmi ziyaret için gelen Vatikan Devlet Başkanı, ilk olarak Anıtkabir’e çıkarak Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Papa, “Bütün Hristiyanlar ve dünya açısından taşıdığı anlam nedeniyle uzun zamandır beklediğim bu yolculuğu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Lübnan’da yapacağı temaslara dikkat çekerek, “Barışın tüm insanlık için ne kadar hayati olduğunu vurgulamak istiyoruz.” dedi.