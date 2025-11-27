Günde 110 Kez Telefonunuza Bakıyorsanız Hafıza Problemi Yaşayabilirsiniz

Washington Post’un haberine göre, California State University’den psikoloji profesörü Larry Rosen’in ergenler ve genç yetişkinlerle yürüttüğü sekiz yıllık araştırma da benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Katılımcılar, akıllı telefonlarını gün içinde 50 ila 100’den fazla kez, uyanık oldukları her 10-20 dakikada bir kontrol ediyor.

Android ve iOS cihazlar, kullanıcıların telefon kilidini kaç kez açtığını gösteriyor. “Pickups” olarak adlandırılan bu veri, gün içindeki her kontrolü kaydediyor. Örneğin bir gün, sabah 7’de 4 kez, öğlen 12’de 10 kez ve akşam saatlerinde 17 kez telefon kontrolü yapılabiliyor. YouGov araştırmasına göre Amerikalıların %66’sı uyanır uyanmaz ilk 10 dakikada, %62’si ise uyumadan hemen önce telefonuna bakıyor.