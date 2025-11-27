Günde 110 Kez Telefonunuza Bakıyorsanız Hafıza Problemi Yaşayabilirsiniz
Günümüzde telefonlara bakmak, nefes almak veya göz kırpmak kadar otomatik bir davranış haline geldi. Nottingham Trent Üniversitesi ve Güney Kore’deki Keimyung Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, telefonu günde yaklaşık 110 kez kontrol etmek, “yüksek riskli veya problemli kullanım” işareti olarak değerlendiriliyor.
8 yıllık araştırmanın sonucu ergenler ve gençler için alarm veriyor.
"Telefonlar uyuşturucu gibi"
İnsanlar kaç kez baktıklarının farkında bile değiller.
Akıllı telefondan uzak kalmak beyinde madde yoksunluğu gibi algılanıyor.
