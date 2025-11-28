onedio
Barcelona'nın Yeni Sponsoru Kulübün İçinde Bulunduğu Hali İfşa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 18:14

Barcelona uzun yıllar boyunca formalarına reklam almayan nadir kulüplerden biriydi. Kulübün bu kararı, “mes que un club” anlayışının bir parçası olarak, ticari baskılardan uzak durma isteğine dayanıyordu. Taraftarların ve kulüp yönetiminin büyük bölümü, formanın yalnızca kulüp arması ve renklerini taşıması gerektiğini savunuyordu. Bu nedenle Barcelona, gelir beklentisine rağmen sponsorluk tekliflerini uzun süre geri çevirdi. 

Ancak bugünlerde durum o günlerin çok uzağında ve seçicilikten de hayli uzak.

Hiçbir şey Barcelona armasından üstün değildi daha sonra sıradanlaştı.

Barcelona, yıllarca “mes que un club” anlayışıyla formasına reklam almayan nadir kulüplerden biriydi. Ekonomik koşullar değişince bu politika yumuşadı ve ilk adım ticari bir sponsorlukla değil, UNICEF ile yapılan sosyal ortaklıkla atıldı. Kulüp, tarihinde ilk kez formasına UNICEF logosunu yerleştirerek gelir elde etmek yerine kuruluşa destek sağladı. 

Ancak sonra görüldü ki bu 'geçiş' için bir göz boyamaymış.

Tartışmalı Qatar Airways reklamı ile bir devir kapandı.

Barcelona daha sonra Qatar Foundation üzerinden Qatar Airways reklamı taşıdı ve son olarak Spotify reklamı geldi. Spotify ile anlaşma öyle bir hal almıştı ki zaman zaman Spotify özel albüm reklamlarını bile formaya taşıdı. 

Şimdi ise 'bilinmez' bir reklam geliyor.

Birkaç yüz takipçili yeni sponsor şaşırttı

FC Barcelona, bu ay yaptığı açıklamayla Samoa merkezli ve adı çok da bilinmeyen kripto girişimi ZKP ile üç yıllık bir ortaklığa imza attığını duyurdu. Kulübün yeni “resmi blockchain teknoloji ortağı” olan ZKP, anlaşmayı X hesabından paylaştığında platformda yalnızca birkaç yüz takipçisi bulunuyordu. Adını, kişisel verileri paylaşmadan belirli bir bilgiye sahip olunduğunu kanıtlamaya imkân tanıyan kriptografik bir yöntemden alan şirket, duyurunun hemen ardından 200 milyon adet “zero knowledge proof” coinin ilk açık artırmasını da başlattı.

Camia ve futbol kamuoyu bu anlaşmadan endişeli.

“Football joined the crypto con” kitabının yazarı Martin Calladine, ZKP hakkında yeterli bilgi olmamasının endişe verici olduğunu ve anlaşmanın futbol kulüpleri ile şüpheli kripto şirketleri arasındaki kötü sponsorlukları hatırlattığını belirtti. Eski Barcelona yönetim kurulu üyesi Xavier Vilajoana ise ZKP ile ortaklığın kulübün mali sıkıntılarını ve çaresizliğini gösterdiğini söyledi. Barcelona, anlaşmanın ZKP coinleriyle bağlantısı olmadığını savunsa da, kulüp 2017-2019’daki pahalı transferler ve stadyum renovasyonu nedeniyle 469 milyon avro net borç ve 900 milyon avronun üzerinde stadyum borcuyla ciddi mali baskı altında bulunuyor. Uzun vadeli gelirleri satarak veya varlıkları değerlendirerek durumu düzeltmeye çalışsa da, ZKP gibi yeni gelir arayışları tartışmalara yol açıyor.

