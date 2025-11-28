Barcelona'nın Yeni Sponsoru Kulübün İçinde Bulunduğu Hali İfşa Etti
Barcelona uzun yıllar boyunca formalarına reklam almayan nadir kulüplerden biriydi. Kulübün bu kararı, “mes que un club” anlayışının bir parçası olarak, ticari baskılardan uzak durma isteğine dayanıyordu. Taraftarların ve kulüp yönetiminin büyük bölümü, formanın yalnızca kulüp arması ve renklerini taşıması gerektiğini savunuyordu. Bu nedenle Barcelona, gelir beklentisine rağmen sponsorluk tekliflerini uzun süre geri çevirdi.
Ancak bugünlerde durum o günlerin çok uzağında ve seçicilikten de hayli uzak.
Hiçbir şey Barcelona armasından üstün değildi daha sonra sıradanlaştı.
Tartışmalı Qatar Airways reklamı ile bir devir kapandı.
Birkaç yüz takipçili yeni sponsor şaşırttı
Camia ve futbol kamuoyu bu anlaşmadan endişeli.
