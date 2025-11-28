Aşk Dedikodularına Yanıt: Simge'den Çok Konuşulacak Icardi Açıklaması
'Aşkın Olayım' şarkısının Mauro Icardi'yle özdeşleşmesinin ardından şarkının yorumcusu Simge ile Mauro Icardi arasında sık sık aşk iddiaları doğmuştu. Saba Tümer'in programına konuk olan Simge, Icardi hakkında beklenen açıklamayı yaptı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
Simge'nin Icardi açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Şarkıcı Simge'yle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ismi bir süre aşk iddialarına karışmıştı.
