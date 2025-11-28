Aşk Dedikodularına Yanıt: Simge'den Çok Konuşulacak Icardi Açıklaması

Simge'nin 'Aşkın Olayım' adlı parçası taraftar tarafından Icardi'ye atfedilmiş ve ikili bu şarkıyı canlı canlı söylemişlerdi. Wanda Nara ile çalkantılı evliliğinin bitmesinin ardından Icardi ve Simge arasında bir ilişki doğup doğmayacağı her zaman merak edilirken Saba Tümer, hepimizin merakını gideren o soruyu sordu.

Saba Tümer'le programına konuk olan Simge, Tümer'in 'Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?' sorusuna net yanıt verdi. Simge, 'Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı' dedi.