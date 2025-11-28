onedio
Aşk Dedikodularına Yanıt: Simge'den Çok Konuşulacak Icardi Açıklaması

Aşk Dedikodularına Yanıt: Simge'den Çok Konuşulacak Icardi Açıklaması

Mauro Icardi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 18:01

'Aşkın Olayım' şarkısının Mauro Icardi'yle özdeşleşmesinin ardından şarkının yorumcusu Simge ile Mauro Icardi arasında sık sık aşk iddiaları doğmuştu. Saba Tümer'in programına konuk olan Simge, Icardi hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

Simge'nin Icardi açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Şarkıcı Simge'yle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ismi bir süre aşk iddialarına karışmıştı.

Simge'nin 'Aşkın Olayım' adlı parçası taraftar tarafından Icardi'ye atfedilmiş ve ikili bu şarkıyı canlı canlı söylemişlerdi. Wanda Nara ile çalkantılı evliliğinin bitmesinin ardından Icardi ve Simge arasında bir ilişki doğup doğmayacağı her zaman merak edilirken Saba Tümer, hepimizin merakını gideren o soruyu sordu.

Saba Tümer'le programına konuk olan Simge, Tümer'in 'Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?' sorusuna net yanıt verdi. Simge, 'Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı' dedi.

