Trump "Göçü Engelleyeceğim" Demişti: ABD Afganistan Pasaportuna Vize Vermeyi Durdurdu
ABD’de Afganistan göçmeni bir kişinin Beyaz Saray yakınlarında konuşlu 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlenemesinin yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 'Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını' ifadelerini kullanmıştı. ABD’de Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurulduğu açıklandı.
ABD’nin başkenti Washington’da Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının failinin Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ortaya çıkmıştı.
Afganistan için vize işlemleri durduruldu.
