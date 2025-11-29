onedio
article/share
Trump "Göçü Engelleyeceğim" Demişti: ABD Afganistan Pasaportuna Vize Vermeyi Durdurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 09:17

ABD’de Afganistan göçmeni bir kişinin Beyaz Saray yakınlarında konuşlu 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlenemesinin yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 'Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını' ifadelerini kullanmıştı. ABD’de Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurulduğu açıklandı.

ABD’nin başkenti Washington’da Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının failinin Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafıza saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından, bir kez daha önceki ABD Başkanı Joe Biden ve uyguladığı göçmenlik politikalarını hedef almıştı. ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Trump, 'Bu, Afganistan’dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı. Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekâr Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız!' ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan için vize işlemleri durduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını' açıklamasının yankıları sürerken, ABD hükümetinden dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurduklarını belirterek, 'ABD’nin, ülkesini ve halkını korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur' açıklamasında bulundu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
