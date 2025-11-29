Trump "Göçü Engelleyeceğim" Demişti: ABD Afganistan Pasaportuna Vize Vermeyi Durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafıza saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından, bir kez daha önceki ABD Başkanı Joe Biden ve uyguladığı göçmenlik politikalarını hedef almıştı. ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Trump, 'Bu, Afganistan’dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı. Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekâr Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız!' ifadelerini kullanmıştı.