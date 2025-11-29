Banttan Parmak İzi Çıktı: Kuyumcudan 170 Adet Bilezik Çalan Özel Harekat Polisi Tutuklandı
Diyarbakır’da görevli özel hareket polisi C.Y. memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcuya girerek çalışanın ellerini bantla bağlamış ve 170 adet bilezik çalmıştı. Sonrasında görevli olduğu Diyarbakır’a giden polis memuru, bantta parmak izi çıkınca yakayı ele verdi. Diyarbakır’da gözaltına alınan C.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 25 Kasım Salı günü Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi.
Olay anının görüntüsü 👇
Diyarbakır’da görevli özel hareket polisi olduğu ortaya çıktı.
