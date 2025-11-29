onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Banttan Parmak İzi Çıktı: Kuyumcudan 170 Adet Bilezik Çalan Özel Harekat Polisi Tutuklandı

Banttan Parmak İzi Çıktı: Kuyumcudan 170 Adet Bilezik Çalan Özel Harekat Polisi Tutuklandı

Ordu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 08:49

Diyarbakır’da görevli özel hareket polisi C.Y. memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcuya girerek çalışanın ellerini bantla bağlamış ve 170 adet bilezik çalmıştı. Sonrasında görevli olduğu Diyarbakır’a giden polis memuru, bantta parmak izi çıkınca yakayı ele verdi. Diyarbakır’da gözaltına alınan C.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay 25 Kasım Salı günü Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi.

Olay 25 Kasım Salı günü Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi, sonrasında çalışana, vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Bir süre sonra da çalışanın el, ayak ve ağzını bantladı. Şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Olay anının görüntüsü 👇

Diyarbakır’da görevli özel hareket polisi olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır’da görevli özel hareket polisi olduğu ortaya çıktı.

Zanlının, Diyarbakır'da özel harekat polisi olarak görev yapan C.Y. (28) olduğunun tespit edilmesinin ardından zanlı Diyarbakır'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ipimle kuşağım

muhtemelen online bahis yüzünden kredi kartı borcu...