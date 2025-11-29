onedio
5 Milyondan Fazla Kişinin Başvurduğu TOKİ 500 Bin Konut Projesi İçin Başvurular Ne Zaman Bitecek?

TOKİ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 11:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı 500 bin konut projesine başvurular 10 Kasım başlamıştı. Bakan Murat Kurum, TOKİ projesine vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu açıkladı. Bakanın açıklamasına göre TOKİ 500 bin konut projesine 5 milyon 314 bin kişi başvuru yaptı. TOKİ 500 bin konut projesine 19 Aralık’a kadar sürecek.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan 500 bin konut projesine yoğun ilgi olduğu açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın TBMM’deki bütçe görüşmelerinde 500 bin konut projesi ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi'ne de değinerek, şunları kaydetti:

'Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki 5 milyon 314 bin kardeşimiz projemize müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır. İlk kuramızı 29 Aralık'ta çekeceğiz. Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını Mart 2027'de sahiplerine sunacağız. Projemiz, 1,5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak ve hem ekonomimize katkı sağlayacak hem üretimimizi ve istihdamımızı artırıp yüzbinlerce kardeşimize iş imkanı sunacak. Bu projeyle milletimizin canına tak eden haksız ve yersiz konut kiralarını ve fiyatlarını en aşağı seviyelere çekeceğiz.'

TOKİ konut projesine başvurular ne zaman bitecek?

500 bin konut için başvurular 10 Kasım’da başlamıştı. Başvuru tarihi için son gün ise 19 Aralık. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleştirilecek. Konutlar ise Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.

