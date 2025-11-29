5 Milyondan Fazla Kişinin Başvurduğu TOKİ 500 Bin Konut Projesi İçin Başvurular Ne Zaman Bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı 500 bin konut projesine başvurular 10 Kasım başlamıştı. Bakan Murat Kurum, TOKİ projesine vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu açıkladı. Bakanın açıklamasına göre TOKİ 500 bin konut projesine 5 milyon 314 bin kişi başvuru yaptı. TOKİ 500 bin konut projesine 19 Aralık’a kadar sürecek.
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan 500 bin konut projesine yoğun ilgi olduğu açıklandı.
TOKİ konut projesine başvurular ne zaman bitecek?
