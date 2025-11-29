onedio
İş Dünyasından Bölgesel Asgari Ücret Çağrısı: "Mutlaka Değerlendirmeliyiz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 15:23

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı merak etmeye başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl her zamankinden zorlu geçecek. TÜRK-İş bu sene komisyonda değişiklik olmaması durumunda toplantılara katılayacağını açıklamıştı. Türk İş Dünyası (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ise asgari ücret için bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Bölgesel asgari ücret uygulamasının gelmesiyle birlikte yeni asgari ücret şehirlerdeki yaşam koşullarına göre değerlendirilecek.

Asgari ücret ile ilgili komisyon toplantıları Aralık ayında gerçekleşecek ve 2026 yılı asgari ücreti belli olacak.

Küresel bankacılık devlerinden HSBC geçtiğimiz günlerde yayınladığı Türkiye raporunda asgari ücret zammı için beklentisinin yüzde 20 olduğunu duyurmuştu. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda 26 bin 416 liraya yükselecek.

Asgari ücret tartışmaları sürerken, iş dünyasından bölgesel asgari ücret ile ilgili açıklama geldi.

TÜRKONFED Başkanı: Bölgesel asgari ücret muhakkak değerlendirilmeli.

Antalya’daki 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, bölgesel asgari ücrete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel asgari ücret uygulamasının mutlaka değerlendirmeye alınması ve uygulanan teşviklerde bölgesel–sektörel bazda KOBİ’lerin önceliklendirilmesi gereğini de yeniden vurguluyoruz.”

Bölgesel asgari ücret nedir?

Türkiye’de 1951 ile 1974 arasında da uygulanan bölgesel asgari ücret ile her bölgenin asgari ücreti farklı oluyor. Bu yöntemle asgari ücret oranları bölgesel farklılıklar esas alınarak belirleniyor. Burada asgari ücret belirlenirken sektörel ve mesleki farklılıklar dikkate alınmamakta, yerine bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar dikkate alınmaktadır. Bu yöntemle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarla daha küçük illerde yaşayan vatandaşların maaşlarında farklılıklar oluyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
