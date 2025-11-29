İş Dünyasından Bölgesel Asgari Ücret Çağrısı: "Mutlaka Değerlendirmeliyiz"

Türkiye’de 1951 ile 1974 arasında da uygulanan bölgesel asgari ücret ile her bölgenin asgari ücreti farklı oluyor. Bu yöntemle asgari ücret oranları bölgesel farklılıklar esas alınarak belirleniyor. Burada asgari ücret belirlenirken sektörel ve mesleki farklılıklar dikkate alınmamakta, yerine bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar dikkate alınmaktadır. Bu yöntemle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarla daha küçük illerde yaşayan vatandaşların maaşlarında farklılıklar oluyor.