İş Dünyasından Bölgesel Asgari Ücret Çağrısı: "Mutlaka Değerlendirmeliyiz"
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı merak etmeye başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl her zamankinden zorlu geçecek. TÜRK-İş bu sene komisyonda değişiklik olmaması durumunda toplantılara katılayacağını açıklamıştı. Türk İş Dünyası (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ise asgari ücret için bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Bölgesel asgari ücret uygulamasının gelmesiyle birlikte yeni asgari ücret şehirlerdeki yaşam koşullarına göre değerlendirilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret ile ilgili komisyon toplantıları Aralık ayında gerçekleşecek ve 2026 yılı asgari ücreti belli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜRKONFED Başkanı: Bölgesel asgari ücret muhakkak değerlendirilmeli.
Bölgesel asgari ücret nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın