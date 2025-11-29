onedio
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar, Başvuru Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar, Başvuru Nasıl Yapılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.11.2025 - 12:23

Bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında ne kadar olacağı yıl sonu yaklaşırken en çok merak edilen konular arasına girdi. Ücret, memur maaş katsayısı ve enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Mevcut tutar Ocak-Temmuz dönemi için 280 bin 850 lira olarak uygulanıyor. Yeni zam oranı TÜİK’in açıklayacağı verilerle kesinleşecek. Ardından Milli Savunma Bakanlığı Resmi Gazete üzerinden duyuracak. Başvuru ve ödeme süreci yine e-Devlet ve banka kanalları üzerinden ilerleyecek. 

İşte 2026 bedelli askerlik ücreti hakkında tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. Şu anda geçerli olan tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanıyor. Bu ücret 2025 yılının ikinci yarısı boyunca geçerli olacak ve 2026 Ocak ayı zammı ile yeniden artacak.

Eylül ayı verilerine göre memurların enflasyon farkı yüzde 2,38 seviyesinde oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 13,64’e yükseliyor. 

Memur aylık katsayısının 1,329945’e çıkması halinde bedelli askerlik ücretinin 319 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ekonomik tahminler, Ocak 2026’da ücretin ilk kez 300 bin TL’nin üzerine çıkarak 315-330 bin TL bandına ulaşabileceğini gösteriyor.

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Belli Olacak?

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Belli Olacak?

Bedelli askerlik ücretinin kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TÜİK’in 3 Ocak 2026’da duyuracağı rakamlar memur maaş zammını netleştirecek. Memurlar için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,3 seviyesinde olması bekleniyor.

Bu hesaplamalar dikkate alındığında bedelli askerlik ücretinin ocak ayında yeni memur katsayısı üzerinden açıklanacağı görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2026 yılı bedelli askerlik ücretini enflasyon verilerinin ardından duyuracak.

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları hem e-Devlet üzerinden hem de askerlik şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru süreci yoklama işlemleri, sağlık muayenesi ve sınıflandırma adımlarından oluşuyor. 

Yükümlülerin 'Askerliğe Elverişlidir' sağlık raporunu alması şartlar arasında yer alıyor. Yoklama kaçağı ya da bakaya statüsünde bulunanlar ise belirlenen süre içinde ek ödeme yaparak başvurularını tamamlayabiliyor.

Başvuruların kesinleşmesi kura ve celp tercih işlemlerinin ardından oluyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için ise farklı uygulamalar geçerli olabiliyor. Bedelli askerlikten yararlanacak kişiler temel askerlik eğitimini bir ay süreyle tamamlıyor. Ücretin peşin olarak yatırılması başvurunun onaylanması için zorunlu.

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır?

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır?

Bedelli askerlik ödemeleri yalnızca peşin olarak kabul ediliyor ve taksit uygulanmıyor. Kanun gereği belirlenen tutar tek seferde yatırılıyor. Yükümlüler, ücretlerini T.C. kimlik numaralarıyla birlikte Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yatırabiliyor.

Başvuru e-Devlet üzerinden yapıldıktan sonra sistemde ödeme ekranı açılıyor. Ödeme tamamlandığında celp ve sınıflandırma süreci aktif hale geliyor. İki aylık ödeme süresinin bitim tarihi zam dönemine denk gelirse yükümlüler yeni açıklanan tutar üzerinden ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle başvuru süresinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
