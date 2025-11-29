2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar, Başvuru Nasıl Yapılır?

Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. Şu anda geçerli olan tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanıyor. Bu ücret 2025 yılının ikinci yarısı boyunca geçerli olacak ve 2026 Ocak ayı zammı ile yeniden artacak.

Eylül ayı verilerine göre memurların enflasyon farkı yüzde 2,38 seviyesinde oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 13,64’e yükseliyor.

Memur aylık katsayısının 1,329945’e çıkması halinde bedelli askerlik ücretinin 319 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ekonomik tahminler, Ocak 2026’da ücretin ilk kez 300 bin TL’nin üzerine çıkarak 315-330 bin TL bandına ulaşabileceğini gösteriyor.