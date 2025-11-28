ATM’den QR ile Para Çekenler Bu Detayı Kaçırıyor
Kartsız işlem yapmak isteyen kullanıcıların son yıllarda en sık tercih ettiği yöntemlerden biri QR kodla ATM’den para çekme işlemi oldu. Hızlı ve pratik olması nedeniyle yaygınlaşan bu yöntem, bazı durumlarda beklenmedik ücret kesintilerine yol açabiliyor. Bankaların belirlediği günlük limitler aşıldığında veya farklı banka ATM’si kullanıldığında işlem ücreti yansıtılabildiği belirtiliyor.
QR kodla para çekme işlemlerinde günlük limit uygulanıyor
Farklı banka ATM’sinden yapılan işlemlerde ücret kesintisi olabiliyor
QR kodla para çekerken mağduriyet yaşanmaması adına bazı temel kontrollerin yapılması öneriliyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
