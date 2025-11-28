onedio
ATM'den QR ile Para Çekenler Bu Detayı Kaçırıyor

ATM’den QR ile Para Çekenler Bu Detayı Kaçırıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.11.2025 - 16:33

Kartsız işlem yapmak isteyen kullanıcıların son yıllarda en sık tercih ettiği yöntemlerden biri QR kodla ATM’den para çekme işlemi oldu. Hızlı ve pratik olması nedeniyle yaygınlaşan bu yöntem, bazı durumlarda beklenmedik ücret kesintilerine yol açabiliyor. Bankaların belirlediği günlük limitler aşıldığında veya farklı banka ATM’si kullanıldığında işlem ücreti yansıtılabildiği belirtiliyor.

Kaynak

QR kodla para çekme işlemlerinde günlük limit uygulanıyor

QR kodla para çekme işlemlerinde günlük limit uygulanıyor

Bankalar, kartsız işlemlerde güvenliği artırmak ve ATM üzerinden yapılan nakit çıkışını kontrol altında tutmak amacıyla QR kodlu para çekme işlemlerine günlük limitler tanımlıyor. Bu limitler, çoğu bankada kartlı para çekme limitlerinden daha düşük seviyede tutuluyor. Amaç, olası kötüye kullanım risklerini ve ATM’lerde nakit dengesizliğini önlemek olarak belirtiliyor.

Günlük limitlerin aşılması durumunda ise bazı ATM’lerin işlem ücreti yansıtabildiği ifade ediliyor. Özellikle yüksek tutarda kartsız çekim yapılmak istendiğinde veya aynı gün içinde birden fazla QR kod işlemi denendiğinde, sistem ek ücret uyarısı gösterebiliyor.

Farklı banka ATM'sinden yapılan işlemlerde ücret kesintisi olabiliyor

Farklı banka ATM’sinden yapılan işlemlerde ücret kesintisi olabiliyor

QR kodla para çekme işlemi, aynı bankanın ATM’si kullanıldığında çoğu zaman ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak farklı bir bankanın ATM’si üzerinden işlem yapılmak istendiğinde, komisyon veya hizmet bedeli kesintisiyle karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bu durum bankaların güncel ücret tarifelerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Bazı ATM’ler, işlem onay ekranında 'ek ücret yansıtılacaktır' şeklinde bir uyarı gösteriyor. Kullanıcı onay verdikten sonra ücret kesintisi gerçekleşiyor.

QR kodla para çekerken mağduriyet yaşanmaması adına bazı temel kontrollerin yapılması öneriliyor

QR kodla para çekerken mağduriyet yaşanmaması adına bazı temel kontrollerin yapılması öneriliyor

Öncelikle bankaların günlük QR kodlu çekim limitlerinin öğrenilmesi ve bu sınırların aşılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Her bankanın belirlediği limit farklı olabildiği için işlem öncesinde mobil bankacılık uygulamaları veya resmi internet siteleri üzerinden bilgi alınabiliyor.

Bunun yanında farklı banka ATM’si tercih edilecekse, ekrana yansıyan ücret uyarıları dikkatle incelenmeli. ATM üzerinde görünen işlem bedeli kabul edilmediği takdirde işlem iptal edilebiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
