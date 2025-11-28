ATM’den QR ile Para Çekenler Bu Detayı Kaçırıyor

Bankalar, kartsız işlemlerde güvenliği artırmak ve ATM üzerinden yapılan nakit çıkışını kontrol altında tutmak amacıyla QR kodlu para çekme işlemlerine günlük limitler tanımlıyor. Bu limitler, çoğu bankada kartlı para çekme limitlerinden daha düşük seviyede tutuluyor. Amaç, olası kötüye kullanım risklerini ve ATM’lerde nakit dengesizliğini önlemek olarak belirtiliyor.

Günlük limitlerin aşılması durumunda ise bazı ATM’lerin işlem ücreti yansıtabildiği ifade ediliyor. Özellikle yüksek tutarda kartsız çekim yapılmak istendiğinde veya aynı gün içinde birden fazla QR kod işlemi denendiğinde, sistem ek ücret uyarısı gösterebiliyor.