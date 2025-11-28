Suriyeliler Faydalanıyordu: 1 Ocak’tan İtibaren Artık Para Ödeyecekler

Yönetmeliğe göre ödeme gücü olmayan geçici korunanların ödedikleri katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri karşılanacak. Böylece gelir durumu düşük olan kişilerin ödeme yükümlülüğü tamamen ortadan kalkabilecek.

Yeni düzenleme ayrıca özel sağlık kuruluşlarına başvuru şartlarını da değiştiriyor. Önceden tüm geçici korunanlar için acil ve zorunlu haller dışında özel hastanelere doğrudan başvuru yapılamıyordu. Yeni kararla birlikte yalnızca 'ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin' özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurması yasaklandı.