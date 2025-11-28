onedio
Suriyeliler Faydalanıyordu: 1 Ocak’tan İtibaren Artık Para Ödeyecekler

28.11.2025 - 14:48

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, daha önce ücretsiz olan birçok sağlık hizmeti için artık katılım payı alınacak. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Katılım paylarının toplanma yöntemi, geri ödeme süreçleri ve fon aktarım düzeni yeniden şekillendirildi.

Kaynak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre geçici koruma statüsünde yer alan yabancılardan, genel sağlık sigortalılarında uygulandığı gibi hasta katılım payı tahsil edilecek. Ödeme, temel ve acil sağlık hizmetleri dahil pek çok tedaviyi kapsayacak şekilde uygulanacak. Daha önce geçici korunanlardan bu ücret alınmıyor ve hizmetler tamamen ücretsiz karşılanıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte toplanacak katılım payları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak. Bu fon, sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacak. 

Sunulan hizmetlerin bedeli ise Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK’nın belirlediği sağlık uygulama tebliği kapsamındaki ücretleri aşmayacak şekilde Sağlık Bakanlığına ödenecek.

Yönetmeliğe göre ödeme gücü olmayan geçici korunanların ödedikleri katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri karşılanacak. Böylece gelir durumu düşük olan kişilerin ödeme yükümlülüğü tamamen ortadan kalkabilecek.

Yeni düzenleme ayrıca özel sağlık kuruluşlarına başvuru şartlarını da değiştiriyor. Önceden tüm geçici korunanlar için acil ve zorunlu haller dışında özel hastanelere doğrudan başvuru yapılamıyordu. Yeni kararla birlikte yalnızca 'ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin' özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurması yasaklandı.

Geçici korunanlara verilecek sağlık hizmetinde, SGK’nın belirlediği birim fiyatların üzerinde ya da daha düşük iskontolu bir uygulama yapılamayacak. Sağlık hizmetine karşılık sunuculara ödenecek bedel, tamamen SGK’nın belirlediği sınırlar doğrultusunda olacak. Daha önce bu ödemeler AFAD tarafından karşılanıyordu; yeni kararla SYDTF devreye girmiş oldu.

Aşılar hariç olmak üzere, SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri ödeme gücü olmayan geçici korunanlara sunulamayacak. Böylece sağlık hizmeti erişimi, SGK kapsamındaki standartlarla sınırlanmış olacak. Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli, bu düzenlemeden doğrudan etkilenecek.

