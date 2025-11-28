Suriyeliler Faydalanıyordu: 1 Ocak’tan İtibaren Artık Para Ödeyecekler
Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, daha önce ücretsiz olan birçok sağlık hizmeti için artık katılım payı alınacak. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Katılım paylarının toplanma yöntemi, geri ödeme süreçleri ve fon aktarım düzeni yeniden şekillendirildi.
Geçici koruma kapsamındaki yabancılardan artık katılım payı alınacak.
Ödeme gücü bulunmayan kişilerin katılım payları vakıflar tarafından geri ödenecek.
Bazı hizmetler yalnızca belirli koşullarda sağlanacak; kapsam dışı hizmetlerde finansman uygulanmayacak.
