Bakanlık Harekete Geçti: Masa Ücreti ve Servis Bedeli Gibi 'Zorunlu Bahşiş' Düzenlemesine Yasak Getiriliyor!
Kafe ve restoranların 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamasını artırması üzerine peş peşe gelen şikâyetler sonucu Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Uygulamaya getirilecek yeni düzenlemeyla kafe ve restoranlarda müşteriler sadece yedikleri ve içtiklerinin ücretini ödeyecekler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özellikle İstanbul'da olmak üzere pek çok şehirde kafe ve restoranlarda masa ücreti ve servis bedeli gibi zorunlu bahşiş uygulaması bulunuyor.
Masa ücreti ve servis bedeli gibi zorunlu bahşiş uygulamalarına yasak getiriliyor!
