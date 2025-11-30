Bakanlık Harekete Geçti: Masa Ücreti ve Servis Bedeli Gibi 'Zorunlu Bahşiş' Düzenlemesine Yasak Getiriliyor!

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağı daha net kurallar getiriyor. Taslağa göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek. Bu düzenleme ile vatandaşın sadece sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi sağlanacak.

Sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemeler tüketicinin gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak. Zorunlu servis ücreti kaldırılarak bahşişin gönüllü bir uygulama haline getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca uygulama ile tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması sağlanacak.