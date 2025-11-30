onedio
Bakanlık Harekete Geçti: Masa Ücreti ve Servis Bedeli Gibi 'Zorunlu Bahşiş' Düzenlemesine Yasak Getiriliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 09:23

Kafe ve restoranların 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamasını artırması üzerine peş peşe gelen şikâyetler sonucu Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Uygulamaya getirilecek yeni düzenlemeyla kafe ve restoranlarda müşteriler sadece yedikleri ve içtiklerinin ücretini ödeyecekler.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özellikle İstanbul'da olmak üzere pek çok şehirde kafe ve restoranlarda masa ücreti ve servis bedeli gibi zorunlu bahşiş uygulaması bulunuyor.

Tüketicilerin art arda yaptığı şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı, zorunlu bahşiş uygulaması için harekete geçti. Daha önce tüketicilerin taleplerini dikkate alan Bakanlık, yönetmelik değişikliğine giderek işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların, mekânın giriş kapısında ve hizmet sunulan masalarda yer alan fiyat listelerinde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek şekilde belirtilmesini ve gösterilmesini zorunlu hale getirmişti.

Masa ücreti ve servis bedeli gibi zorunlu bahşiş uygulamalarına yasak getiriliyor!

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağı daha net kurallar getiriyor. Taslağa göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek. Bu düzenleme ile vatandaşın sadece sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi sağlanacak. 

Sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemeler tüketicinin gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak. Zorunlu servis ücreti kaldırılarak bahşişin gönüllü bir uygulama haline getirilmesi amaçlanıyor.  Ayrıca uygulama ile tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması sağlanacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
