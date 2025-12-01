Bilim İnsanları Açıkladı: Mars, Bilinenden Çok Daha Uzun Süre Yaşanabilir Olabilir
Yeni araştırmalar, Mars’ın geçmişte sanılandan çok daha uzun bir süre yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Gale Krateri’ndeki taşlaşmış kum tepeleri, yer altı sularının gezegenin kaya yapısını şekillendirdiğine dair önemli ipuçları sunuyor.
Mars, tahmin edilenden çok daha uzun süre yaşanabilir bir gezegen olma potansiyeline sahip olabilir.
NYUAD Astrofizik ve Uzay Bilimleri Merkezi’nden Dimitra Atri liderliğindeki ekip, Curiosity keşif aracının gözlemlediği Stimson Formasyonu’ndaki taşlaşmış kum tepelerini inceledi.
Geçen yıl Kaliforniya’daki Mars Konferansı’nda açıklanan Greenheugh Pediments bölgesi verileri de benzer sonuçlar sunmuştu.
