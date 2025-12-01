onedio



Bilim İnsanları Açıkladı: Mars, Bilinenden Çok Daha Uzun Süre Yaşanabilir Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 11:23

Yeni araştırmalar, Mars’ın geçmişte sanılandan çok daha uzun bir süre yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Gale Krateri’ndeki taşlaşmış kum tepeleri, yer altı sularının gezegenin kaya yapısını şekillendirdiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Mars, tahmin edilenden çok daha uzun süre yaşanabilir bir gezegen olma potansiyeline sahip olabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki New York Üniversitesi (NYUAD) araştırmacıları, Gale Krateri’ndeki eski kum tepelerinin yer altı sularıyla etkileşime girerek taşlaştığına dair kanıtlar buldu. Bu bulgular, Mars’ın yaşam için elverişli koşullara çok daha geç bir döneme kadar sahip olabileceğini işaret ediyor.

NYUAD Astrofizik ve Uzay Bilimleri Merkezi’nden Dimitra Atri liderliğindeki ekip, Curiosity keşif aracının gözlemlediği Stimson Formasyonu’ndaki taşlaşmış kum tepelerini inceledi.

Kraterdeki aşırı kurak koşullar göz önüne alındığında, bu yapılar yaklaşık 4,1–3,7 milyar yıl önceki Noachian Dönemi’ndeki büyük su taşkınları sırasında oluşmuş olabilir.

Araştırmacılar, elde ettikleri verileri Birleşik Arap Emirlikleri’nin çöl bölgelerindeki yer altı suyu etkisiyle oluşmuş kaya yapılarıyla karşılaştırdı. Analizler, bu formasyonların geç dönemde yer altı suyu etkisiyle şekillendiğini ve geride kalsiyum sülfat içeren jips gibi mineraller bıraktığını gösterdi. Bu minerallerin Dünya’daki çöllerde de bulunduğu biliniyor.

Geçen yıl Kaliforniya’daki Mars Konferansı’nda açıklanan Greenheugh Pediments bölgesi verileri de benzer sonuçlar sunmuştu.

Bilim insanları, bu taşlaşmış yapıların geçmişte mikroorganizmaların izlerini barındırmış olabileceğini ve dolayısıyla Mars’ta yaşam arayışında kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Dünya’daki kumtaşı tortuları, bilinen en eski mikroorganizmaların fosil izlerini içeriyor.

Uzmanlar, Gale Krateri’ndeki bu alanların gelecekteki Mars görevlerinde öncelikli olarak incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Araştırma, Mars’ın bugünkü soğuk ve kuru haline nasıl evrildiğine dair yeni ipuçları sunarken, gezegenin bir zamanlar yaşam barındırabilecek koşullara uzun süre sahip olduğunu ortaya koyuyor.

