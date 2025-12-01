Bilim İnsanları Açıkladı: Mars, Bilinenden Çok Daha Uzun Süre Yaşanabilir Olabilir

Bilim insanları, bu taşlaşmış yapıların geçmişte mikroorganizmaların izlerini barındırmış olabileceğini ve dolayısıyla Mars’ta yaşam arayışında kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Dünya’daki kumtaşı tortuları, bilinen en eski mikroorganizmaların fosil izlerini içeriyor.

Uzmanlar, Gale Krateri’ndeki bu alanların gelecekteki Mars görevlerinde öncelikli olarak incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Araştırma, Mars’ın bugünkü soğuk ve kuru haline nasıl evrildiğine dair yeni ipuçları sunarken, gezegenin bir zamanlar yaşam barındırabilecek koşullara uzun süre sahip olduğunu ortaya koyuyor.