Tahliye Oldular: Beyoğlu'nda Yolda Yürüyen Üniversite Öğrencisini Taciz Etmişlerdi
İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’nın önünü kesen Ömer K. ve Semir T. genç kızı taciz etmeye çalışmıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında iki şüpheli gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı. Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında yeniden gözaltına alınan ve tutuklanan Ömer K. ve Semir T., hapis cezası aldı ve cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Olay 23 Eylül 2024’te İstanbul’un eğlence merkezlerinden Beyoğlu’nda meydana gelmişti.
İki sanık da hapis cezası alıp tahliye oldu.
