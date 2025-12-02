Tahliye Oldular: Beyoğlu'nda Yolda Yürüyen Üniversite Öğrencisini Taciz Etmişlerdi

İki sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

Sanık Semir T.'yi ‘birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunmasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer K.'yı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sınırlı süreyle mağdurun hareket edebilme özgürlüğünü ortadan kaldırmadan suçun işlenemeyeceği, hürriyetini kısıtlayan başkaca hareketlerinin bulunmaması, dolayısıyla eylemin sadece 'cinsel saldırı' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 sanığın da üzerlerine atılı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.