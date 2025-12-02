onedio
Tahliye Oldular: Beyoğlu'nda Yolda Yürüyen Üniversite Öğrencisini Taciz Etmişlerdi

Tahliye Oldular: Beyoğlu'nda Yolda Yürüyen Üniversite Öğrencisini Taciz Etmişlerdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
02.12.2025 - 17:28

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’nın önünü kesen Ömer K. ve Semir T. genç kızı taciz etmeye çalışmıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında iki şüpheli gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı. Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında yeniden gözaltına alınan ve tutuklanan Ömer K. ve Semir T., hapis cezası aldı ve cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Olay 23 Eylül 2024’te İstanbul’un eğlence merkezlerinden Beyoğlu’nda meydana gelmişti.

Olay 23 Eylül 2024'te İstanbul'un eğlence merkezlerinden Beyoğlu'nda meydana gelmişti.

Daha önce birçok suç kaydı bulunan Ömer K. ve Semir T., evine gitmek için yolda yürüyen  İremşan A.’nın önünü keserek taciz etmişlerdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve tutuksuz yargılanan sanıklar yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

O anlar 👇

İki sanık da hapis cezası alıp tahliye oldu.

İki sanık da hapis cezası alıp tahliye oldu.

İki sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklandı. 

Sanık Semir T.'yi ‘birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunmasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer K.'yı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. 

Mahkeme ayrıca, sınırlı süreyle mağdurun hareket edebilme özgürlüğünü ortadan kaldırmadan suçun işlenemeyeceği, hürriyetini kısıtlayan başkaca hareketlerinin bulunmaması, dolayısıyla eylemin sadece 'cinsel saldırı' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 sanığın da üzerlerine atılı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
