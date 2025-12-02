onedio
Silivri'deki BOTAŞ Tesisinde Yangın, Bölge Tahliye Edildi: Valilikten Açıklama Geldi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 15:30

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktığı aktarıldı.İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gaz akışı BOTAŞ ekipleri tarafından kesildi, yangının büyümemesi için müdahalede bulunuldu. 

İstanbul Valiliği'nden 'Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir' açıklaması yapıldı.

Silivri'deki BOTAŞ tesisinde yangın meydana geldi.

Silivri'de Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait doğalgaz depolama tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. BOTAŞ ekipleri gaz akışını kesti, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Tesisteki görevli personel tahliye edildi ve yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı aktarıldı. 

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada “Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
