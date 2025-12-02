Silivri'deki BOTAŞ Tesisinde Yangın, Bölge Tahliye Edildi: Valilikten Açıklama Geldi

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktığı aktarıldı.İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gaz akışı BOTAŞ ekipleri tarafından kesildi, yangının büyümemesi için müdahalede bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden 'Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir' açıklaması yapıldı.