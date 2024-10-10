Gelişmiş Ülkelerin Aksine Japonya'nın Elektrik Kabloları Neden Yerin Altında Değil?

Japonya'ya adım attığınızda dikkatinizi çekecek ilk manzaralardan biri, gökyüzünü ağ gibi saran elektrik kabloları olacaktır.

Oysa dünyanın dört bir yanında şehirlerin yer altı kablolarına geçtiğini biliyoruz. Japonya neden bu trendin dışında kalıyor?

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