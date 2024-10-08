Japonya Neden Bir Dağın İçini Oyup Derinliklerine Devasa Cihaz Yerleştiriyor?
Japonya Neden Bir Dağın İçini Oyup Derinliklerine Devasa Cihaz Yerleştiriyor?
Japonya’nın sakin dağları arasında devasa bir bilimsel cihaz gizleniyor. Hyper Kamiokande adı verilen bu gözlemevi, bilim dünyasında büyük bir heyecan uyandırmış durumda.
Peki, Japonya neden bir dağın içine bu dev cihazı yerleştiriyor?
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Japonya'nın dağlarının derinliklerinde inşa edilen Hyper Kamiokande, dünya üzerindeki en büyük nötrino gözlemevi olma özelliğine sahip.
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20 yıllık bir mühendislik çalışması sonucunda ortaya çıkan bu yapı, 88 metre yükseklik ve 69 metre genişlik ile devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor.
Bu gözlemevinin amacı, nötrinoları gözlemleyerek evrenin büyük sırlarından birini çözmek. Nötrinolar, evrenin temel yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor ancak onları gözlemlemek oldukça zor.
Hyper Kamiokande, bu zor görevi başarmak için özel olarak tasarlandı ve Japonya’nın bilim dünyasına sunduğu büyük bir katkı niteliğinde. Hyper Kamiokande, sıradan bir laboratuvar değil; bu dev yapı, bir dağın içine oyularak inşa ediliyor.
Dağın derinliklerine inşa edilmesinin sebebi, kozmik ışınlardan ve radyasyonlardan korunmak. Gözlemevi, yerden 681 metre aşağıda yer alıyor ve üzerindeki dev kaya katmanları, onu dış etkenlerden koruyan doğal bir kalkan görevi görüyor.
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Devasa tünelin kazılması ve mağaranın oluşturulması tam 9 ay sürdü. Ekip, kayayı patlatarak gözlemevi için uygun bir ortam yarattı ve tüm bu işlem sırasında kayaya beton püskürtülerek yapı güçlendirildi.
Hyper Kamiokande’nin inşasının tamamlanması 2025’te bekleniyor ve gözlemevi, dünyanın en büyük su deposuna ev sahipliği yapacak.
İçine tam 260 milyon litre saf su doldurulacak ve nötrinoların suyun içinden geçerken elektronlarla çarpışıp Çerenkov radyasyonu yaymaları gözlemlenecek.
Bu dev projenin amacı sadece nötrinoları tespit etmek değil; bu parçacıkların evrenin en derin sırlarını çözmemize nasıl yardımcı olabileceği de araştırılıyor.
Japonya'nın bu büyük çabası, bilimin gelecekteki yönünü belirleyip evrenin sırlarını anlamamıza yardımcı olabilir.
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