2008 Yılında Pakistan Yüzünden YouTube'un Tüm Dünyada Çökmesine Sebep Olan İnanılmaz Olay
2008 Yılında Pakistan Yüzünden YouTube'un Tüm Dünyada Çökmesine Sebep Olan İnanılmaz Olay
YouTube’a erişim sağlamaya çalışırken birden ekranın boş olduğunu görmek... Hele ki dünyanın dört bir yanında aynı anda yaşanıyorsa biraz tuhaf olurdu, değil mi? 2008’de tam da böyle bir olay gerçekleşti. Pakistan hükümetinin sansür hamlesi, sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada YouTube’u kısa süreliğine karanlığa gömdü. İyi de nasıl gerçekleşti tam olarak?
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Her şey, Hollandalı bir politikacının İslam karşıtı bir film fragmanını YouTube’da yayınlamasıyla başladı. Bu fragmana karşılık olarak Pakistan hükümeti, YouTube’a erişimi ülke genelinde tamamen engelleme kararı aldı.
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Fakat bu engelleme hamlesi, yalnızca Pakistan’da değil, dünya genelinde beklenmedik sonuçlar doğurdu.
Pakistan’ın internet sağlayıcısı Pakistan Telecom, YouTube’a erişimi engellemek için bir ‘BGP (Border Gateway Protocol)’ ayarı yaptı. Bu ayar, Pakistan’dan YouTube’a erişim taleplerini sahte bir sayfaya yönlendirecek şekilde düzenlenmişti.
Fakat Hong Kong merkezli dev internet sağlayıcısı PCCW, bu yönlendirme bilgisini doğrulamadan kabul etti.
Bu da dünya genelindeki internet servis sağlayıcılarının YouTube’a erişim taleplerini Pakistan’ın sahte rotasına yönlendirmesine sebep oldu.
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BGP’nin doğası gereği belirli IP adreslerine yönelik en spesifik rotayı tercih etmesi, Pakistan Telecom’un yönlendirmesinin tüm dünyaya yayılarak büyük bir YouTube kesintisi oluşturmasına yol açtı.
Sonuç olarak birçok kullanıcı o dönemin popüler YouTube içeriği yerine yalnızca boş bir ekranla karşılaştı.
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