2008 Yılında Pakistan Yüzünden YouTube'un Tüm Dünyada Çökmesine Sebep Olan İnanılmaz Olay

YouTube’a erişim sağlamaya çalışırken birden ekranın boş olduğunu görmek... Hele ki dünyanın dört bir yanında aynı anda yaşanıyorsa biraz tuhaf olurdu, değil mi? 2008’de tam da böyle bir olay gerçekleşti. Pakistan hükümetinin sansür hamlesi, sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada YouTube’u kısa süreliğine karanlığa gömdü. İyi de nasıl gerçekleşti tam olarak?

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