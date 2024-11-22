Duyduğunuz Her Şey Gerçek Değil! Şirketlerin Ürünlere Eklediği Sahte Sesler Epey Şaşırtabilir
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Duyduğunuz Her Şey Gerçek Değil! Şirketlerin Ürünlere Eklediği Sahte Sesler Epey Şaşırtabilir
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Teknoloji, daha sessiz elektrikli süpürgeler yapmamıza olanak tanıyor. Ancak birçok süpürge hala oldukça gürültülü. Neden mi? Çünkü kullanıcılar, sessiz bir süpürgenin etkili olmadığını düşünüyor.
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Bu, "ürün ses tasarımı" adı verilen bir sürecin sonucu. Mühendisler ve tasarımcılar, ürünlerin seslerini kasıtlı olarak ayarlıyor.
Örneğin elektrikli süpürgeler, toz parçacıklarının makinenin içine çarpma sesini özellikle artırabilir. Bu, size süpürgenin ne kadar iyi çalıştığını hissettirerek tatmin edici bir deneyim sunuyor.
Araba motorlarının gürültülü olması, birçok kişi için gücün bir sembolü. Ancak modern teknolojiler, arabaların sessiz ve güçlü olmasını mümkün kılıyor.
Buna rağmen, bazı üreticiler hoparlörler aracılığıyla "sahte" motor sesleri ekliyor. Sessizlik, gücü işaret etmese de içgüdüsel olarak daha güçlü motorları gürültüyle ilişkilendiriyoruz.
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Aynı şekilde ABD'de ünlü bir içecek markası olan Snapple, şişelerinin açılırken çıkardığı "pop" sesi, tamamen taze bir deneyim algısı yaratmak için tasarlandı. Şirket, plastik şişelerle bile bu sesi korumak için altı ay boyunca teknoloji geliştirdi.
Bazı sesler sadece marka veya işlevle değil, davranışlarımızla da ilgilidir. Patates cipslerinin çıtırdayan sesi, bu atıştırmalıkları daha cazip hale getiriyor. Örneğin Pringles'ın eğimli tasarımı, çıtır sesi artırmak için özel olarak geliştirilmiş!
Peki ya sizin fark ettiğiniz sahte ses oldu mu? Yorumlarda bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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