Duyduğunuz Her Şey Gerçek Değil! Şirketlerin Ürünlere Eklediği Sahte Sesler Epey Şaşırtabilir

Elektrikli süpürgeler neden bu kadar gürültülü, biliyor musunuz? Ya da araba kapısının kapanma sesi neden kulağınıza bu kadar tatmin edici geliyor? Elektrikli süpürgeler aslında çok daha sessiz çalışabilir ama bunu tercih etmiyorlar! İyi de neden? Sebebine birlikte bakalım!

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