Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'deki Mutlak Butlan Sahnesi CHP Kurultay Davası İçin Meclis’te Konu Oldu

O da oldu. Dizi popülerliğini günden güne artırırken gördüğünüz üzere tüm Türkiye’de bir iz bırakmayı başarıyor. Kanal D’nin reyting rekoru kıran dizisi her hafta birinci sırada yer alıyor. Meclis’e konu olması da gördüğü ilgi sebebiyle şaşırtmadı.

Dizide Alya’nın eski eşi, Cihan’ın da kardeşi olan Boran’ın yaşıyor olması olayları karıştırmıştı. Alya ile Cihan’ın evliliği için bir avukatın “evliliğiniz artık mutlak butlan oldu” demesi Meclis’e taşınan olaydı.

CHP Milletvekilleri de dizinin bu sahnesini izleyince, “diziler vesilesiyle mutlak butlan kararı mı alıştırılıyor” sorusunu kendi aralarında tartışmış.

