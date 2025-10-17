onedio
Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'deki Mutlak Butlan Sahnesi CHP Kurultay Davası İçin Meclis’te Konu Oldu

Elif Sude Yenidoğan
17.10.2025 - 09:03

CHP kurultay davası yaklaşırken Meclis’te ilginç anlar yaşandı. Yıldız Yazıcıoğlu, Tele1’de yaptığı açıklamada Uzak Şehir dizisi üzerinden CHP kurultay davasına yönelik fikir yürütüldüğünü, dizinin kulislere konu olduğunu anlattı. Peki bağlantı nasıl kuruldu, alakası nedir diyorsanız gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Tele1

İşte detaylar 👇

Uzak Şehir’in etki altına almadığı bir Meclis kalmıştı.

O da oldu. Dizi popülerliğini günden güne artırırken gördüğünüz üzere tüm Türkiye’de bir iz bırakmayı başarıyor. Kanal D’nin reyting rekoru kıran dizisi her hafta birinci sırada yer alıyor. Meclis’e konu olması da gördüğü ilgi sebebiyle şaşırtmadı. 

Dizide Alya’nın eski eşi, Cihan’ın da kardeşi olan Boran’ın yaşıyor olması olayları karıştırmıştı. Alya ile Cihan’ın evliliği için bir avukatın “evliliğiniz artık mutlak butlan oldu” demesi Meclis’e taşınan olaydı.

CHP Milletvekilleri de dizinin bu sahnesini izleyince, “diziler vesilesiyle mutlak butlan kararı mı alıştırılıyor” sorusunu kendi aralarında tartışmış. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

