Leonardo DiCaprio'nun İkinci Adı Nedir? Jack mi Wilhelm mi Rose mu?

Leonardo DiCaprio’nun İkinci Adı Nedir? Jack mi Wilhelm mi Rose mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 23:25

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı Hollywood dünyasından bir soruya sahne oldu. Yarışmacıya “Oyuncu Leonardo DiCaprio’nun ikinci adı hangisidir?” sorusu yöneltildi. Sinema tutkunları, ünlü oyuncunun tam ismini öğrenmek için ekran başına kilitlendi.

Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?

Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?

A- Jack

B- Wilhelm

C- Rose

D- Di

Cevap B yani Wilhelm.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
