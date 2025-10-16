Leonardo DiCaprio’nun İkinci Adı Nedir? Jack mi Wilhelm mi Rose mu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı Hollywood dünyasından bir soruya sahne oldu. Yarışmacıya “Oyuncu Leonardo DiCaprio’nun ikinci adı hangisidir?” sorusu yöneltildi. Sinema tutkunları, ünlü oyuncunun tam ismini öğrenmek için ekran başına kilitlendi.