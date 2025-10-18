onedio
Uzak Şehir Senaryosuyla Paylaşım Yapan Sinem Ünsal, Yanlışlıkla Senaryoyu İfşa Etti

Uzak Şehir Senaryosuyla Paylaşım Yapan Sinem Ünsal, Yanlışlıkla Senaryoyu İfşa Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 12:22

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, dizinin yeni bölüm senaryosuyla Instagram'da fotoğraf paylaştı. Sinem Ünsal'ın takipçileri, senaryoyu okuyarak olacakları birer birer yazdı. Sinem Ünsal yanlışlıkla senaryoyu ifşa etmiş oldu.

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in senaryosu yanlışlıkla ifşa oldu.

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in senaryosu yanlışlıkla ifşa oldu.

Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in yeni bölüm senaryosuyla fotoğraf paylaştı. Dizinin sıkı takipçileri, Sinem Ünsal'ın senaryoyla olan fotoğrafını öyle bir inceledi ki senaryodaki yazılanlar ifşa oldu.

Uzak Şehir izleyicisi X kullanıcısı, dizi senaryosunda yazılanları şu ifadelerle açıkladı:

Uzak Şehir izleyicisi X kullanıcısı, dizi senaryosunda yazılanları şu ifadelerle açıkladı:

@marioreji1 adlı kullanıcı 'Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu ahsha' yazarak senaryoyu ifşaladı.

zehra kılıç

Amma da büyük ifşa şimdi ne olacak