Uzak Şehir Senaryosuyla Paylaşım Yapan Sinem Ünsal, Yanlışlıkla Senaryoyu İfşa Etti
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, dizinin yeni bölüm senaryosuyla Instagram'da fotoğraf paylaştı. Sinem Ünsal'ın takipçileri, senaryoyu okuyarak olacakları birer birer yazdı. Sinem Ünsal yanlışlıkla senaryoyu ifşa etmiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in senaryosu yanlışlıkla ifşa oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir izleyicisi X kullanıcısı, dizi senaryosunda yazılanları şu ifadelerle açıkladı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Amma da büyük ifşa şimdi ne olacak