Taştı Bu Deniz! Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaybetti, 17 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

2,45 bandında yükseliş yaşayan Taşacak Bu Deniz, Total ve ABC1'de hiç de fena olmayan oranlar alarak 2. olurken AB'de cuma akşamlarının yıkılmaz kalesi Kızılcık Şerbeti'ni geride bıraktı.

Bunun yanı sıra 17 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar Total'de 3, AB ve ABC1'de 5. olurken atv'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı düşüş trendini sürdürdü.

Aşk ve Gözyaşı, Total'de 19, AB'de 12 ve ABC1'de ise 20. sırada yer aldı. Reyting oranları böyle devam ederse Aşk ve Gözyaşı dizisi yakın zamanda final yapabilir.