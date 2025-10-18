Taştı Bu Deniz! Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaybetti, 17 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
17 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Aşk ve Gözyaşı, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümü vardı.
Peki ya 17 Ekim Cuma reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Gelin birlikte görelim!
4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin AB kategorisindeki liderliği sona erdi.
Taşacak Bu Deniz enfes reyting yükselişiyle 2. bölümden arayı kapattı.
