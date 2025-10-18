onedio
Taştı Bu Deniz! Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaybetti, 17 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 10:50

17 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Aşk ve Gözyaşı, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümü vardı.

Peki ya 17 Ekim Cuma reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Gelin birlikte görelim!

4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin AB kategorisindeki liderliği sona erdi.

Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 17 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti sezonlar süren liderliğini kaybetti ve reytinglerde AB zirvesini Taşacak Bu Deniz'e devretti.

Kızılcık Şerbeti Total ve ABC1'de aldığı oranlarla birinciliği sürdürse de AB'de 5,97 oranında reyting aldı ve 2. sıraya düştü.

Taşacak Bu Deniz enfes reyting yükselişiyle 2. bölümden arayı kapattı.

2,45 bandında yükseliş yaşayan Taşacak Bu Deniz, Total ve ABC1'de hiç de fena olmayan oranlar alarak 2. olurken AB'de cuma akşamlarının yıkılmaz kalesi Kızılcık Şerbeti'ni geride bıraktı.

Bunun yanı sıra 17 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar Total'de 3, AB ve ABC1'de 5. olurken atv'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı düşüş trendini sürdürdü.

Aşk ve Gözyaşı, Total'de 19, AB'de 12 ve ABC1'de ise 20. sırada yer aldı. Reyting oranları böyle devam ederse Aşk ve Gözyaşı dizisi yakın zamanda final yapabilir.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
