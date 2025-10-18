Karadeniz Dalgalarından Nasiplerini Almışlar: Taşacak Bu Deniz’in Afiş Çekiminin Kamera Arkası Görüntüleri
TRT 1’de başlayan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, şimdiden kendini sevdirmeyi başardı. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünde yer aldığı dizi reytinglerden de anlaşıldığı üzere Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi geldi. Dizi 17 Ekim reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti’yle olan yarışında harika sonuçlar elde etti. Şimdiyse afiş çekimlerinin kamera arkasıyla sizlerleyiz. Detaylar Onedio’da!
İşte o anlar 👇
Dizinin afişi sosyal medyada paylaşılınca aslında pek de beğenilmemişti.
Karadeniz dalgaları karşısında kayaların üzerinde poz vermeye çalışan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal beğenileri topladı.
