Karadeniz Dalgalarından Nasiplerini Almışlar: Taşacak Bu Deniz’in Afiş Çekiminin Kamera Arkası Görüntüleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
18.10.2025 - 13:38

TRT 1’de başlayan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, şimdiden kendini sevdirmeyi başardı. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünde yer aldığı dizi reytinglerden de anlaşıldığı üzere Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi geldi. Dizi 17 Ekim reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti’yle olan yarışında harika sonuçlar elde etti. Şimdiyse afiş çekimlerinin kamera arkasıyla sizlerleyiz. Detaylar Onedio’da!

İşte o anlar 👇

Dizinin afişi sosyal medyada paylaşılınca aslında pek de beğenilmemişti.

Diziseverler daha yaratıcı afişler yapılabileceğini dile getirmişti. Ancak kamera arkası görüntüler ekibin emeğini gözler önüne serdi. Çıkan sonuç hiç de kolay elde edilmemişti.

Karadeniz dalgaları karşısında kayaların üzerinde poz vermeye çalışan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal beğenileri topladı.

Elbise çekim esnasında sırılsıklam olmuş derken gelen dalganın oyuncuları da sırılsıklam ettiği görüldü. Çabaları şimdilerde reyting sonuçlarıyla karşılık buluyor. 17 Ekim Cuma gününün reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti’ni AB kategorisinde geçerek zirveye yerleşti.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
