Karadeniz Dalgalarından Nasiplerini Almışlar: Taşacak Bu Deniz’in Afiş Çekiminin Kamera Arkası Görüntüleri

TRT 1’de başlayan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, şimdiden kendini sevdirmeyi başardı. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünde yer aldığı dizi reytinglerden de anlaşıldığı üzere Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi geldi. Dizi 17 Ekim reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti’yle olan yarışında harika sonuçlar elde etti. Şimdiyse afiş çekimlerinin kamera arkasıyla sizlerleyiz. Detaylar Onedio’da!