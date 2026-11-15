Korkutan Tesadüf: Julia Roberts'lı Filmdeki Tanker Sahnesinin Bir Benzeri ABD'de Yaşandı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerindeki iletişim sorunları nedeniyle aynı gün ABD Doğu saatiyle 15.54'ten itibaren ülke genelindeki havalimanlarından kalkışları durdurdu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, o sırada havada bulunan yaklaşık 3.500 uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Sistem yeniden açıldıktan sonra gece boyunca 8 binden fazla uçuş operasyonu gerçekleştirildi.

Peki iletişim neden çöktü? Yetkililere göre bakır kablolardan fiber optik altyapıya geçiş sırasında değiştirilen bir yönlendirici, ağdaki diğer cihazlara yoğun bağlantı talebi gönderdi. Sorunun arızalı ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın kurulum hatasından mı kaynaklandığı henüz netleşmedi. ABD'li yetkililer siber saldırıya işaret eden bir bulgu olmadığını açıkladı.

Benzerlik dikkat çekse de tablo kurgudakinden oldukça farklı. Gerçekte uçak kazası yaşanmadı, tanker de filmdeki gibi karaya oturmadı. İki olay arasında resmi bir bağlantı kurulmuş değil, Obama çiftinin yaşananları önceden bildiğine dair herhangi bir kanıt da bulunmuyor.