Korkutan Tesadüf: Julia Roberts'lı Filmdeki Tanker Sahnesinin Bir Benzeri ABD'de Yaşandı
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ABD'de 13 Kasım'da New Orleans'ta bir tankerin yolcu gemisine çarpması ve aynı gün ülke genelinde uçuşların 4 saati aşkın süre durdurulması, Netflix'in 2023 yapımı filmi Dünyayı Ardında Bırak'ı yeniden gündeme taşıdı. Julia Roberts ve Ethan Hawke'un başrolündeki filmde de kontrolden çıkan bir tanker ve çöken iletişim sistemleri yer alıyordu. Peki benzerlik nerede başlıyor, nerede bitiyor?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Obama çiftinin yapımcıları arasında yer aldığı film, gizemli bir siber saldırıyla çöken bir ülkeyi anlatıyordu.
New Orleans'ta dümen kontrolünü kaybeden tanker, limanda bağlı duran yolcu gemisine çarptı ve gemi devrildi.
Aynı gün ABD genelinde kalkışlar 4 saati aşkın süre durduruldu, havadaki 3.500 uçak güvenle indi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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