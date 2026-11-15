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Korkutan Tesadüf: Julia Roberts'lı Filmdeki Tanker Sahnesinin Bir Benzeri ABD'de Yaşandı

Korkutan Tesadüf: Julia Roberts'lı Filmdeki Tanker Sahnesinin Bir Benzeri ABD'de Yaşandı

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 15:16 Son Güncelleme: 15.11.2026 - 15:17
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ABD'de 13 Kasım'da New Orleans'ta bir tankerin yolcu gemisine çarpması ve aynı gün ülke genelinde uçuşların 4 saati aşkın süre durdurulması, Netflix'in 2023 yapımı filmi Dünyayı Ardında Bırak'ı yeniden gündeme taşıdı. Julia Roberts ve Ethan Hawke'un başrolündeki filmde de kontrolden çıkan bir tanker ve çöken iletişim sistemleri yer alıyordu. Peki benzerlik nerede başlıyor, nerede bitiyor?

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Obama çiftinin yapımcıları arasında yer aldığı film, gizemli bir siber saldırıyla çöken bir ülkeyi anlatıyordu.

Obama çiftinin yapımcıları arasında yer aldığı film, gizemli bir siber saldırıyla çöken bir ülkeyi anlatıyordu.

8 Aralık 2023'te Netflix'te yayınlanan Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind), Rumaan Alam'ın 2020'de çıkan aynı adlı romanından uyarlandı. Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail'in yönettiği filmde Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali ve Myha'la Herrold başrolleri paylaştı.

Filmin yapımcıları arasında Barack ve Michelle Obama'nın şirketi Higher Ground Productions da bulunuyordu.

Hikâyede tatile çıkan bir aile, kaynağı belirsiz bir siber saldırının ortasında kalıyor. İletişim sistemleri devre dışı kalırken kontrolünü kaybeden bir petrol tankeri sahile ilerleyip karaya oturuyor, ardından uçak kazaları geliyor.

New Orleans'ta dümen kontrolünü kaybeden tanker, limanda bağlı duran yolcu gemisine çarptı ve gemi devrildi.

New Orleans'ta dümen kontrolünü kaybeden tanker, limanda bağlı duran yolcu gemisine çarptı ve gemi devrildi.

13 Kasım'da Mississippi Nehri'nde dikkat çekici bir kaza yaşandı. Dümen kontrolünü kaybeden Atlantic Asphalt adlı tanker, New Orleans'ta limana bağlı duran American Heritage adlı yolcu gemisine çarptı. Çarpmanın ardından gemi yan yatarak devrildi.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Aralarında iki polis memurunun da bulunduğu 32 kişi hastaneye kaldırıldı, can kaybı yaşanmadı. AP'nin aktardığına göre 14 Kasım itibarıyla 8 kişinin tedavisi sürüyordu.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturma başlattı ve tankerin seyir veri kaydedicisine ulaştı. Ön raporun 24-30 gün, nihai raporun ise 18-24 ay içinde açıklanması bekleniyor. New Orleans Limanı da en az 1 milyon dolarlık hasar gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

Aynı gün ABD genelinde kalkışlar 4 saati aşkın süre durduruldu, havadaki 3.500 uçak güvenle indi.

Aynı gün ABD genelinde kalkışlar 4 saati aşkın süre durduruldu, havadaki 3.500 uçak güvenle indi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerindeki iletişim sorunları nedeniyle aynı gün ABD Doğu saatiyle 15.54'ten itibaren ülke genelindeki havalimanlarından kalkışları durdurdu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, o sırada havada bulunan yaklaşık 3.500 uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Sistem yeniden açıldıktan sonra gece boyunca 8 binden fazla uçuş operasyonu gerçekleştirildi.

Peki iletişim neden çöktü? Yetkililere göre bakır kablolardan fiber optik altyapıya geçiş sırasında değiştirilen bir yönlendirici, ağdaki diğer cihazlara yoğun bağlantı talebi gönderdi. Sorunun arızalı ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın kurulum hatasından mı kaynaklandığı henüz netleşmedi. ABD'li yetkililer siber saldırıya işaret eden bir bulgu olmadığını açıkladı.

Benzerlik dikkat çekse de tablo kurgudakinden oldukça farklı. Gerçekte uçak kazası yaşanmadı, tanker de filmdeki gibi karaya oturmadı. İki olay arasında resmi bir bağlantı kurulmuş değil, Obama çiftinin yaşananları önceden bildiğine dair herhangi bir kanıt da bulunmuyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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