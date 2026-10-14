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Bir Aşk Şarkısından Çok Daha Fazlası: Alpay'ın Unutulmaz “Fabrika Kızı” Şarkısının Ardındaki Hikaye

Bir Aşk Şarkısından Çok Daha Fazlası: Alpay'ın Unutulmaz “Fabrika Kızı” Şarkısının Ardındaki Hikaye

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 14:01
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Bazı şarkıları ezbere biliyoruz ama hikayelerini hiç duymamış oluyoruz. Alpay'ın sesiyle hafızalara kazınan “Fabrika Kızı” da onlardan biri. Yıllardır dinlediğimiz bu eserin arkasında, bir sevgiliden çok çalışan kadınların hayatı ve hayalleri var. Şarkının söz yazarı ve bestecisi Bora Ayanoğlu'nun anlattıkları, bizi 1960'ların sonundaki İstanbul'a, tütün fabrikasında çalışan kadınlara götürüyor. Üstelik Alpay'ın büyük bir başarı beklemediği şarkı, yayımlandığında tahminlerin çok ötesinde ilgi görüyor. Gelin, “Fabrika Kızı”nın nasıl doğduğuna birlikte bakalım.

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Alpay'ın sesiyle tanıdığımız “Fabrika Kızı”, Türkçe popun unutulmazları arasına yerleşti

Alpay'ın sesiyle tanıdığımız “Fabrika Kızı”, Türkçe popun unutulmazları arasına yerleşti

“Eylül'de Gel”, “Kara Tren”, “Gitme” ve “Fabrika Kızı”... Alpay'ın repertuvarına baktığımızda, farklı kuşakların kendi anılarıyla dinlediği pek çok şarkıyla karşılaşıyoruz. 1960'larda başlayan müzik kariyerinde romantik folk ve rock çalışmalarına, farklı dillerden Türkçe uyarlamalara yer veren sanatçı, kendine özgü yorumuyla bu şarkıları hayatımıza taşıdı.

14 Ekim 2026'da 91 yaşında hayatını kaybeden Alpay'ın geride bıraktığı müzik mirasının en güçlü parçalarından biri de “Fabrika Kızı”ydı. Ancak onun sesiyle özdeşleşen bu eserin sözleri ve bestesi Bora Ayanoğlu'na ait. 1970'te Alpay'ın yorumuyla 45'lik olarak yayımlanan şarkı, bir emekçi kadının yaşamını dinleyicilerin gündemine taşıdı.

Şarkıdaki genç kadını yalnızca uzaktan izlenen bir aşkın kahramanı olarak düşünmek kolay. Oysa Ayanoğlu'nun anlattığı çıkış noktası, bu hikayeyi başka bir gözle dinlememizi sağlıyor.

Bora Ayanoğlu'nun ilhamı, tütün saran bir kadının fotoğrafı ve Cibali'deki işçilerdi.

Bora Ayanoğlu'nun ilhamı, tütün saran bir kadının fotoğrafı ve Cibali'deki işçilerdi.

Ayanoğlu, 2009'da verdiği bir röportajda şarkının doğuşunu anlatırken 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğrafı hatırlatıyor. Fabrikada tütün saran bir kadının görüntüsünden çok etkilendiğini, ardından “Fabrika Kızı”nı yazıp bestelediğini söylüyor.

Kadir Has Üniversitesi'nin Panorama dergisindeki anlatımında ise hikayenin İstanbul'daki karşılığını paylaşıyor. Ailesiyle Aksaray'da yaşadığı dönemde, Unkapanı'ndan geçerken gördüğü Cibali Tütün Fabrikası işçileri şarkıya ilham veriyor. Dinleyenlerin zihninde, sözleriyle bir film gibi canlanacak bir hikaye kurmak istiyor.

Ortaya çıkan hikayede, geçim derdiyle çalışan genç bir kadının güvenli ve mutlu bir yaşam isteği var. Ayanoğlu, şarkıdaki evlilik ve ev hayatına ilişkin ifadelerin kadınlara bir görev biçmek için yazılmadığını; aksine kadınların içinde bulunduğu koşullara yönelik eleştirinin parçası olduğunu da anlatıyor.

Bestecinin kendi ifadesiyle:

“Fabrika Kızı aslında bir sevgiliye yazılmadı.”

Ayanoğlu, eseri Marksizm ve emek sömürüsü üzerinden açıklıyor. Böylece yıllardır tanıdığımız şarkının merkezindeki yorgunluk, makineler ve geçim sıkıntısı da daha belirgin bir anlam kazanıyor.

Alpay büyük bir başarı beklemiyordu ama “Fabrika Kızı” binlerce dinleyiciye ulaştı.

Alpay büyük bir başarı beklemiyordu ama “Fabrika Kızı” binlerce dinleyiciye ulaştı.

Ayanoğlu'nun anlatımına göre Alpay, kendisine verilen şarkının tutacağını düşünmüyor. Fakat sonuç, bu beklentinin çok ötesine geçiyor. Besteci, dönemin ilgi gören 45'likleri yaklaşık 1.000-1.500 adet satarken “Fabrika Kızı”nın 1970'te 30 bin sattığını aktarıyor.

Şarkının gördüğü karşılık yalnızca satış rakamlarından ibaret de değil. Ayanoğlu, Samsun Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınlardan bir teşekkür mesajı aldığını anlatıyor. Yüzlerce imzaya yer açabilmek için tuvalet kağıdı rulolarına yazılan bu mesaj, şarkının anlattığı kadınlara da ulaştığını gösteren dokunaklı bir hatıra.

Müzik eleştirmeni Naim Dilmener'in, işçi sınıfını Türkçe popa dahil eden ilk örnek olarak değerlendirdiği eser, zamanla Alpay'ın kariyerini aşan ortak bir hafızanın parçasına dönüşüyor.

“Fabrika Kızı”nı bugün yeniden dinlerken, melodisinin yanında anlattığı hayatı da duymak gerekiyor. Çünkü o tanıdık sesin arkasında, geçim mücadelesinin içinde kendine küçük bir mutluluk arayan bir kadının hikayesi var.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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