Bir Aşk Şarkısından Çok Daha Fazlası: Alpay'ın Unutulmaz “Fabrika Kızı” Şarkısının Ardındaki Hikaye

“Eylül'de Gel”, “Kara Tren”, “Gitme” ve “Fabrika Kızı”... Alpay'ın repertuvarına baktığımızda, farklı kuşakların kendi anılarıyla dinlediği pek çok şarkıyla karşılaşıyoruz. 1960'larda başlayan müzik kariyerinde romantik folk ve rock çalışmalarına, farklı dillerden Türkçe uyarlamalara yer veren sanatçı, kendine özgü yorumuyla bu şarkıları hayatımıza taşıdı.

14 Ekim 2026'da 91 yaşında hayatını kaybeden Alpay'ın geride bıraktığı müzik mirasının en güçlü parçalarından biri de “Fabrika Kızı”ydı. Ancak onun sesiyle özdeşleşen bu eserin sözleri ve bestesi Bora Ayanoğlu'na ait. 1970'te Alpay'ın yorumuyla 45'lik olarak yayımlanan şarkı, bir emekçi kadının yaşamını dinleyicilerin gündemine taşıdı.

Şarkıdaki genç kadını yalnızca uzaktan izlenen bir aşkın kahramanı olarak düşünmek kolay. Oysa Ayanoğlu'nun anlattığı çıkış noktası, bu hikayeyi başka bir gözle dinlememizi sağlıyor.