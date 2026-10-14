Bir Aşk Şarkısından Çok Daha Fazlası: Alpay'ın Unutulmaz “Fabrika Kızı” Şarkısının Ardındaki Hikaye
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Bazı şarkıları ezbere biliyoruz ama hikayelerini hiç duymamış oluyoruz. Alpay'ın sesiyle hafızalara kazınan “Fabrika Kızı” da onlardan biri. Yıllardır dinlediğimiz bu eserin arkasında, bir sevgiliden çok çalışan kadınların hayatı ve hayalleri var. Şarkının söz yazarı ve bestecisi Bora Ayanoğlu'nun anlattıkları, bizi 1960'ların sonundaki İstanbul'a, tütün fabrikasında çalışan kadınlara götürüyor. Üstelik Alpay'ın büyük bir başarı beklemediği şarkı, yayımlandığında tahminlerin çok ötesinde ilgi görüyor. Gelin, “Fabrika Kızı”nın nasıl doğduğuna birlikte bakalım.
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Alpay'ın sesiyle tanıdığımız “Fabrika Kızı”, Türkçe popun unutulmazları arasına yerleşti
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Bora Ayanoğlu'nun ilhamı, tütün saran bir kadının fotoğrafı ve Cibali'deki işçilerdi.
Alpay büyük bir başarı beklemiyordu ama “Fabrika Kızı” binlerce dinleyiciye ulaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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