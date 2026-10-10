YouTuber Orkun Işıtmak ABD’den iPhone 18 Pro Max’i Aldı: Kalan Parayla Tatil Yaptı
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YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak, 2 terabaytlık iPhone 18 Pro Max'i Türkiye'de 256 bin TL'ye almak yerine New York'a gidip 133 bin 768 TL'ye aldı. Aradaki farkla IMEI kayıt ücretini, uçak biletini ve otel masrafını ödedi, geriye kalanı helikopter turuna, konsere ve reklam panosuna harcadı.
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Aynı telefon New York'ta 133 bin 768 TL'ye alındı
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IMEI kaydı, uçak bileti ve otel masrafı 85 bin TL tuttu
Videoya buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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