article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
YouTuber Orkun Işıtmak ABD’den iPhone 18 Pro Max’i Aldı: Kalan Parayla Tatil Yaptı

YouTuber Orkun Işıtmak ABD’den iPhone 18 Pro Max’i Aldı: Kalan Parayla Tatil Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 13:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak, 2 terabaytlık iPhone 18 Pro Max'i Türkiye'de 256 bin TL'ye almak yerine New York'a gidip 133 bin 768 TL'ye aldı. Aradaki farkla IMEI kayıt ücretini, uçak biletini ve otel masrafını ödedi, geriye kalanı helikopter turuna, konsere ve reklam panosuna harcadı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aynı telefon New York'ta 133 bin 768 TL'ye alındı

Aynı telefon New York'ta 133 bin 768 TL'ye alındı

Seriyi 10 yıl önce başlatan Işıtmak, 9 Ekim'de yayımladığı yeni bölümde New York'taki mağazadan koyu kırmızı renkli 2 terabaytlık iPhone 18 Pro Max'i vergi dahil 2 bin 720 dolara aldı. Tutar bugünün kuruyla 133 bin 768 TL ediyor.

Türkiye'de aynı model 256 bin TL. Aradaki fark 122 bin 232 TL.

IMEI kaydı, uçak bileti ve otel masrafı 85 bin TL tuttu

IMEI kaydı, uçak bileti ve otel masrafı 85 bin TL tuttu

Yurt dışından alınan telefonun Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL. Uçak bileti 24 bin 842 TL, yurt dışı harç pulu 1.250 TL.

Işıtmak bir gecelik konaklama için 5 bin 447 TL ödedi. Gecesi 112 dolar olan otel, şehir merkezinin dışında ve 5 üzerinden 2,3 puanlı. Birleşmiş Milletler haftası nedeniyle şehirdeki otellerin fiyatı iki üç kat artmıştı.

Kalemler çıkınca elde 36 bin 435 TL kaldı. Tabloda yalnızca telefonu alıp dönen, vizesi olan biri için fark 39 bin 203 TL görünüyor. Pasaport ve vize çıkarması gerekenlerde fark 25 bin 68 TL'ye düşüyor. Sinema ve yemek gibi küçük harcamalar da bu hesaba dahil.

Işıtmak, elde kalan parayla New York'ta 16 dakikalık helikopter turuna çıktı. Tur 10 bin 700 TL tuttu. Harry Styles konserinin bileti 9 bin 776 TL, Özgürlük Heykeli gezisi 1.264 TL oldu.

Times Meydanı'ndaki dev ekranda 15 saniyelik reklamını 24 saat boyunca her saat yayınlattı. Bedeli 7 bin 300 TL. Işıtmak, panoda reklamı olan her şirkete güvenilmemesi gerektiğini de söyledi.

Balta fırlatma 1.707 TL tuttu, bahşiş de 486 TL oldu. Işıtmak videonun sonunda geriye 41 TL kaldığını söyledi.

Videoya buradan ulaşabilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın