YouTuber Orkun Işıtmak ABD’den iPhone 18 Pro Max’i Aldı: Kalan Parayla Tatil Yaptı

Yurt dışından alınan telefonun Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL. Uçak bileti 24 bin 842 TL, yurt dışı harç pulu 1.250 TL.

Işıtmak bir gecelik konaklama için 5 bin 447 TL ödedi. Gecesi 112 dolar olan otel, şehir merkezinin dışında ve 5 üzerinden 2,3 puanlı. Birleşmiş Milletler haftası nedeniyle şehirdeki otellerin fiyatı iki üç kat artmıştı.

Kalemler çıkınca elde 36 bin 435 TL kaldı. Tabloda yalnızca telefonu alıp dönen, vizesi olan biri için fark 39 bin 203 TL görünüyor. Pasaport ve vize çıkarması gerekenlerde fark 25 bin 68 TL'ye düşüyor. Sinema ve yemek gibi küçük harcamalar da bu hesaba dahil.

Işıtmak, elde kalan parayla New York'ta 16 dakikalık helikopter turuna çıktı. Tur 10 bin 700 TL tuttu. Harry Styles konserinin bileti 9 bin 776 TL, Özgürlük Heykeli gezisi 1.264 TL oldu.

Times Meydanı'ndaki dev ekranda 15 saniyelik reklamını 24 saat boyunca her saat yayınlattı. Bedeli 7 bin 300 TL. Işıtmak, panoda reklamı olan her şirkete güvenilmemesi gerektiğini de söyledi.

Balta fırlatma 1.707 TL tuttu, bahşiş de 486 TL oldu. Işıtmak videonun sonunda geriye 41 TL kaldığını söyledi.