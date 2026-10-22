Bir YouTuber iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katladıktan Sonra Geldiği Hali Paylaştı

Tim Pan'in testi iki aşamadan oluştu. İlk aşamada iPhone Duo, özel bir katlama makinesinde oda sıcaklığında 10 bin kez açılıp kapandı. İkinci aşamada cihaz yaklaşık eksi 20 dereceye soğutuldu ve 1000 katlama daha yapıldı. Böylece toplam katlama sayısı 11 bini buldu.

Testin amacı, katlanabilir telefonların en büyük sorunu olarak görülen ekran izinin yıllar süren kullanımda nasıl bir noktaya geleceğini kısa sürede görmekti.