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Bir YouTuber iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katladıktan Sonra Geldiği Hali Paylaştı

Bir YouTuber iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katladıktan Sonra Geldiği Hali Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 12:25
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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 9 Eylül'deki tanıtımından bu yana katlanabilir telefon dünyasının en çok sorulan sorularından biriyle anılıyor: Ekrandaki katlanma izi yıllar içinde nasıl bir hâle gelecek? MediaStorm kanalının sahibi Tim Pan bu soruya yanıt aramak için telefonu özel bir katlama makinesine bağladı. Cihaz oda sıcaklığında 10 bin kez, ardından eksi 20 derece civarında 1000 kez daha açılıp kapandı. Pan sonuçları 21 Ekim'de 'iPhone Duo Review: 10,000 Folds Later...' başlığıyla yayınladı.

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Telefon makinede 10 bin kez katlandı, ardından eksi 20 derecede 1000 katlama daha yapıldı

Telefon makinede 10 bin kez katlandı, ardından eksi 20 derecede 1000 katlama daha yapıldı

Tim Pan'in testi iki aşamadan oluştu. İlk aşamada iPhone Duo, özel bir katlama makinesinde oda sıcaklığında 10 bin kez açılıp kapandı. İkinci aşamada cihaz yaklaşık eksi 20 dereceye soğutuldu ve 1000 katlama daha yapıldı. Böylece toplam katlama sayısı 11 bini buldu.

Testin amacı, katlanabilir telefonların en büyük sorunu olarak görülen ekran izinin yıllar süren kullanımda nasıl bir noktaya geleceğini kısa sürede görmekti.

Kırışıklık belirginleşti, menteşe ilk günkü hissini korudu

Kırışıklık belirginleşti, menteşe ilk günkü hissini korudu

Test sonunda iç ekrandaki kırışıklık ilk hâline göre daha belirgin görünüyordu. Mat ekran yüzeyi yansımaları azalttığı için iz, tipik bakış açılarında daha az göze çarpıyor ama tamamen kaybolmuyor. Pan kırışıklık için derinlik ya da genişlik gibi ölçülmüş bir değer paylaşmadı; karşılaştırma görsel gözleme dayanıyor.

Menteşe tarafında tablo daha olumlu. Katlama sayısı 11 bine ulaşmasına rağmen mekanizma pürüzsüz çalışmaya devam etti ve açılırken verdiği destek hissi ilk günden farklı değildi.

iPhone Duo, Apple'ın 9 Eylül'deki etkinlikte tanıttığı ilk katlanabilir iPhone modeli. ABD'de 1999 dolardan başlayan telefonun Türkiye'deki 256 GB sürümü 229 bin 999 TL. Ön siparişler 16 Ekim'de açıldı, genel satış 23 Ekim'de başlıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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