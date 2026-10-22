Bir YouTuber iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katladıktan Sonra Geldiği Hali Paylaştı
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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 9 Eylül'deki tanıtımından bu yana katlanabilir telefon dünyasının en çok sorulan sorularından biriyle anılıyor: Ekrandaki katlanma izi yıllar içinde nasıl bir hâle gelecek? MediaStorm kanalının sahibi Tim Pan bu soruya yanıt aramak için telefonu özel bir katlama makinesine bağladı. Cihaz oda sıcaklığında 10 bin kez, ardından eksi 20 derece civarında 1000 kez daha açılıp kapandı. Pan sonuçları 21 Ekim'de 'iPhone Duo Review: 10,000 Folds Later...' başlığıyla yayınladı.
Telefon makinede 10 bin kez katlandı, ardından eksi 20 derecede 1000 katlama daha yapıldı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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