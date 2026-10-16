iPhone Duo Ön Siparişte Dakikalar İçinde Tükendi: Teslimat Tarihleri 2027 Ocak'a Kadar Uzadı

Bloomberg'e göre iPhone Duo'nun teslimat tahminleri, ön siparişler açıldıktan dakikalar sonra kaymaya başladı ve ocak ayına kadar uzadı. Müşteriler, renk ve depolama seçeneğini önceden belirlemiş olmalarına rağmen tarihlerin ertelendiğini bildirdi. Investing.com ise tahminlerin önce kasıma kaydığını, siparişler geldikçe 25 Ocak'a kadar uzadığını yazdı. Yani cihazını yıl bitmeden almak isteyen biri için tablo hızla kapanıyor, ocak ayını işaret eden tarihler 2027'ye taşınıyor.

Apple'ın mağaza satışlarını başlatacağı 23 Ekim'de de cihazı bulmak kolay olmayacak. Bloomberg, güçlü talep ve ciddi arz kısıtları nedeniyle hem o tarihte hem de sonrasında temin sorunu yaşanacağını aktardı.

Apple, ön sipariş döneminde satışa hazır kaç iPhone Duo bulunduğunu paylaşmadı. Bu yüzden stokların bu kadar hızlı bitmesinin güçlü bir talepten mi yoksa kısıtlı bir ilk parti üretiminden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Katlanabilir telefonun menteşeli ve iki ekranlı yapısının üretimi diğer iPhone modellerine göre zorlaştırdığı, küresel çip sıkıntısının da arzı etkilediği değerlendiriliyor.