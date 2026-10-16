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iPhone Duo Ön Siparişte Dakikalar İçinde Tükendi: Teslimat Tarihleri 2027 Ocak'a Kadar Uzadı

iPhone Duo Ön Siparişte Dakikalar İçinde Tükendi: Teslimat Tarihleri 2027 Ocak'a Kadar Uzadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 17:35
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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başladı ve ilk stoklar dakikalar içinde tükendi. Bloomberg'in aktardığına göre başlangıç fiyatı ABD'de 1.999 dolar olan cihazda teslimat tarihleri, siparişlerin açılmasından dakikalar sonra ocak ayına kadar kaydı. Apple, ön sipariş döneminde kaç cihazın satışa hazır olduğunu açıklamadı; bu yüzden hızlı tükenmenin gücünü talepten mi, sınırlı üretimden mi aldığı net değil. Cihazın resmi satış tarihi 23 Ekim. Türkiye'de ön sipariş saat 15.00'te başladı, 256 GB model 229.999 TL'den satışa çıktı ve gönderim süresi ilk kontrollerde 8-9 hafta göründü.

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Teslimat tarihleri kasımdan ocak ayına kadar uzadı

Teslimat tarihleri kasımdan ocak ayına kadar uzadı

Bloomberg'e göre iPhone Duo'nun teslimat tahminleri, ön siparişler açıldıktan dakikalar sonra kaymaya başladı ve ocak ayına kadar uzadı. Müşteriler, renk ve depolama seçeneğini önceden belirlemiş olmalarına rağmen tarihlerin ertelendiğini bildirdi. Investing.com ise tahminlerin önce kasıma kaydığını, siparişler geldikçe 25 Ocak'a kadar uzadığını yazdı. Yani cihazını yıl bitmeden almak isteyen biri için tablo hızla kapanıyor, ocak ayını işaret eden tarihler 2027'ye taşınıyor.

Apple'ın mağaza satışlarını başlatacağı 23 Ekim'de de cihazı bulmak kolay olmayacak. Bloomberg, güçlü talep ve ciddi arz kısıtları nedeniyle hem o tarihte hem de sonrasında temin sorunu yaşanacağını aktardı.

Apple, ön sipariş döneminde satışa hazır kaç iPhone Duo bulunduğunu paylaşmadı. Bu yüzden stokların bu kadar hızlı bitmesinin güçlü bir talepten mi yoksa kısıtlı bir ilk parti üretiminden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Katlanabilir telefonun menteşeli ve iki ekranlı yapısının üretimi diğer iPhone modellerine göre zorlaştırdığı, küresel çip sıkıntısının da arzı etkilediği değerlendiriliyor.

Türkiye'de fiyatlar 229.999 TL'den 335.999 TL'ye uzanıyor

Türkiye'de fiyatlar 229.999 TL'den 335.999 TL'ye uzanıyor

Türkiye'de iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim Cuma günü saat 15.00'te açıldı. Apple Türkiye'nin sitesinde fiyatlar 256 GB için 229.999 TL, 512 GB için 246.999 TL, 1 TB için 280.999 TL ve 2 TB için 335.999 TL olarak listeleniyor. Cihaz Yıldız Rengi ve Gece Rengi seçenekleriyle geliyor, renk tercihi fiyatı değiştirmiyor.

Resmi satış tarihi 23 Ekim olsa da Türkiye'deki ilk kontrollerde tahmini gönderim süresi tüm seçeneklerde 8-9 hafta olarak göründü. Bu süre siparişin verildiği saate, stoğa ve teslimat adresine göre değişebiliyor; bu hesapla teslimat aralık ayının ortasına denk geliyor.

Cihaz 7,6 inçlik iç ve 5,4 inçlik dış ekrana sahip; 256 GB ile 2 TB arasında dört depolama seçeneğiyle satılıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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