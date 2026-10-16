iPhone Duo Ön Siparişte Dakikalar İçinde Tükendi: Teslimat Tarihleri 2027 Ocak'a Kadar Uzadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başladı ve ilk stoklar dakikalar içinde tükendi. Bloomberg'in aktardığına göre başlangıç fiyatı ABD'de 1.999 dolar olan cihazda teslimat tarihleri, siparişlerin açılmasından dakikalar sonra ocak ayına kadar kaydı. Apple, ön sipariş döneminde kaç cihazın satışa hazır olduğunu açıklamadı; bu yüzden hızlı tükenmenin gücünü talepten mi, sınırlı üretimden mi aldığı net değil. Cihazın resmi satış tarihi 23 Ekim. Türkiye'de ön sipariş saat 15.00'te başladı, 256 GB model 229.999 TL'den satışa çıktı ve gönderim süresi ilk kontrollerde 8-9 hafta göründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teslimat tarihleri kasımdan ocak ayına kadar uzadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de fiyatlar 229.999 TL'den 335.999 TL'ye uzanıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın