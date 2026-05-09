4. Kez Üst Üste Gelen Zafer Coşkuyla Kutlanıyor: Galatasaray Taraftarının Kutlama Görüntüleri

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun galibi, sahadan zaferle ayrılan Galatasaray oldu. Nefes kesen şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıran kırana bir mücadele veren sarı-kırmızılılar, Antalyaspor engelini 4-2’lik skorla geçerek bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı. Puan farkını koruyarak hata yapmayan 'Aslan', matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederek müzesine bir kupa daha ekledi.

Şampiyonluğun garantilenmesi ile de halk sokaklara döküldü. Ülkenin dört bir yanından kutlama görüntüleri gelmeye başladı.