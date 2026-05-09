Galatasaray Zorlandığı Antalyaspor Maçında Şampiyonluk İpini Göğüsledi: 4-2

Hakan Karakoca
09.05.2026 - 22:00

33.haftaya büyük avantajla giren Galatasaray zorlandığı maçta son dakikalarda da olsa şampiyonluğunu ilan etti.

Soner Dikmen'in müthiş bir performans gösterdiği gecede Lemina ve Osimhen'le maça tutunana Galatasaray son dakikalarda yine Osimhen ve Kaan Ayhan ile attığı gollerle maçı 4-2'ye getirdi ve üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray gerilim dolu dakikalar yaşadı.

Neredeyse Galatasaray'ın tek kale oynadığı ilk yarıda Antalyaspor sürpriz bir şekilde devreyi 1-0 önde kapattı. 

Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı ve golü de bu değişiklikler sonucunda Lemina ile buldu. 

62.dakikada Antalyaspor'da ilk golün sahibi Soner Dikmen frikikten ikinci golünü attı ve RAMS Park'ta büyük bir şok yaşandı. 

Soner'e cevap ise kısa sürede Osimhen'den geldi.

Osimhen bir kez daha sahnede...

87.dakikada Galatasaray'ı bu sezon golleriyle taşıyan Osimhen bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. 

Son saniyelerde ise Icardi asistiyle şampiyonluk yarışını noktaladı. Kaan Ayhan skoru 4-2'e getirdi. 

Maçın son bölümündeki gergin bekleyiş son düdükle birlikte yerini büyük bir sevince bıraktı.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
