Galatasaray Zorlandığı Antalyaspor Maçında Şampiyonluk İpini Göğüsledi: 4-2

33.haftaya büyük avantajla giren Galatasaray zorlandığı maçta son dakikalarda da olsa şampiyonluğunu ilan etti.

Soner Dikmen'in müthiş bir performans gösterdiği gecede Lemina ve Osimhen'le maça tutunana Galatasaray son dakikalarda yine Osimhen ve Kaan Ayhan ile attığı gollerle maçı 4-2'ye getirdi ve üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.